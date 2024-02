Messi y Beyoncé, entre las estrellas de los anuncios del Super Bowl que cobraron millones

Lionel Messi y Beyoncé fueron destacados protagonistas de los anuncios del Super Bowl, donde los Kansas City Chiefs emergieron como ganadores en tiempo extra contra los San Francisco 49ers con un marcador de 25-22.

Este es el segundo título consecutivo para el equipo liderado por Patrick Mahomes y su tercer anillo en los últimos cinco años.

La exclusiva tarifa para aparecer en el escaparate televisivo más visto del mundo fue de siete millones de dólares por un comercial de apenas 30 segundos.

Con tal inversión, las marcas optaron por apostar en estrellas para maximizar su retorno. Pocas figuras son tan reconocidas a nivel mundial como Messi, quien protagonizó un anuncio para la cerveza Michelob Ultra, jugando al fútbol en la playa con la participación especial de Jason Sudeikis en su entrañable papel de “Ted Lasso”.

Beyoncé también acaparó la atención con un anuncio de Verizon, donde reveló que lanzará un nuevo disco titulado “Act II” el 29 de marzo, inspirado en la música country.

El Super Bowl también es una fecha clave para los estudios de Hollywood, que aprovechan para presentar tráilers de sus películas más esperadas. Esta vez se mostraron adelantos de películas como “Wicked”, “Deadpool & Wolverine”, “Twisters” y “Kingdom of the Planet of the Apes”.

Además, es un momento para ver a las estrellas del entretenimiento en anuncios cómicos o autoparódicos. Por ejemplo, Ben Affleck y Jennifer López (con la participación estelar de Matt Damon y Tom Brady) protagonizaron un divertido anuncio de Dunkin’ Donuts, mientras que Jennifer Aniston y David Schwimmer recordaron sus días en “Friends” en un anuncio de Uber Eats, que también contó con la presencia de David y Victoria Beckham. Por otro lado, Arnold Schwarzenegger se rió de su propio acento al hablar inglés en un comercial de la aseguradora State Farm.