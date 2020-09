Messi se queda en el Barcelona

La estrella de la selección argentina y del FC Barcelona, Lionel Messi, que hace unos días había anunciado a través de un burofax su salida del club. Hoy en una entrevista exclusiva con la revista Goal, anuncia que continuará en el equipo catalán.

Messi aseguró que continuará brillando en el Camp Nou, por lo menos durante esta temporada por lo que él considera algo muy importante, ya que no desea llevar a los tribunales al club de su vida.

Cuando se le preguntó por qué le dijo al Barca que se quería ir, el argentino contesto, “Le dije al club, sobre todo, al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado. Creía que el club necesitaba más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona sintiéndolo muchísimo porque siempre dije que quería acabar mi carrera aquí. Fue un año muy complicado, sufrí mucho dentro de los entrenamientos, en los partidos y en el vestuario. Se me hizo muy difícil todo y llegó un momento que me planteé buscar nuevos objetivos, nuevos aires. No vino a causa del resultado de Champions ante el Bayern, la decisión llevaba pensándola mucho tiempo. Se lo dije al presidente y bueno, el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra”.

“Claro que me costó mucho decidir. No viene del resultado del Bayern, viene de muchas cosas. Siempre dije que quería acabar aquí y siempre dije que me quería quedar aquí. Que quería un proyecto ganador y ganar títulos con el club para seguir agrandando la leyenda del Barcelona a nivel de títulos. Y la verdad que hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas. Como dije antes siempre pensé el bienestar de mi familia y del club”, fueron algunas de las palabras del astro.

