Messi responde a sus críticos: “Vine a seguir disfrutando el fútbol”

El jugador argentino Lionel Messi aseguró que está feliz y disfrutando del fútbol en la liga estadounidense, respondiendo con una sonrisa a sus críticos.

Messi habló ampliamente de su decisión de llegar al Inter de Miami, confirmando que ha sido la mejor decisión de su vida.

“Jugar en este país (EEUU) siempre estuvo en mi cabeza, siempre lo tuve en mente y estoy disfrutando del momento ahora”, dijo el delantero del Inter de Miami.

Detalló que su decisión de ser parte de la MLS fue pensada y cuestionada con sus hijos y esposa, quienes finalmente le pidieron que concretara su llegada a la Leagues Cup.

“Simplemente, vine acá a seguir disfrutando del fútbol y elegí este lugar para este momento”, acotó mientras figuraba una sonrisa en su rostro.

“Feliz, disfrutando de esta nueva etapa y disfrutando de la experiencia de vivir en este país que es algo que siempre se me pasó por la cabeza.”

Leo Messi talks about enjoying this stage and this experience while living in the US. pic.twitter.com/Z2uphGCAU6

