Mes Nacional de la Mentoría: participación de graduados como embajadores de la escuela secundaria

La escuela secundaria comprende mucho más que lo académico. Es el caso de Isabel S., por tomar un ejemplo. Para ella, socializar y encajar con sus compañeros era un problema, y esto le impedía concentrarse bien en clase, ya que, además, se atrasaba con las tareas en el hogar y quedaba rezagada en los estudios. Luego, se transfirió a Learn4Life, una red de escuelas secundarias públicas que ofrece instrucción personalizada y un horario flexible. Allí, se le asignó un graduado que ofició de embajador, un exalumno reciente de Learn4Life que había tenido una experiencia similar en la escuela. La mentoría por un par que recibió Isabel ayuda a los estudiantes a crear una comunidad, a la vez que aumenta la probabilidad de que puedan superar las dificultades académicas.1





““Mi embajadora Jolie hizo que me sintiera bienvenida al instante en mi nueva escuela”, contó Isabel. “Me enseñó a sentirme cómoda estando rodeada de otras personas y me animó a unirme al Comité de Liderazgo Estudiantil donde podía socializar con la gente mientras trabajaban juntos en eventos”.

Antes de que encontrar Learn4Life, Jolie también se sentía perdida en la escuela secundaria. Su experiencia en la escuela secundaria fue agitada y sintió que estaba perdiendo su camino. “La escuela secundaria tradicional para mí fue una lucha. Siempre me estaba quedando atrás y no podía encontrar mi ritmo”, explicó. “Solo quería que me escucharan”.

Y así fue. “Todos en Learn4Life son muy atentos, y las necesidades de los estudiantes son siempre la máxima prioridad”, comentó Jolie. “Así que ahora, como embajadora, puedo brindarles a los estudiantes la misma atención y comprensión que recibí”. La mayoría de los estudiantes de Learn4Life ingresan después de luchar en una escuela tradicional y necesitan una instrucción que se adapte mejor a su estilo de aprendizaje. En más de 80 escuelas, Learn4Life proporciona el doble de consejeros y tutores escolares. Los graduados embajadores se desempeñan como mentores, facilitadores y amigos de los estudiantes.

“Estoy a cargo de la dirección de un Comité de Liderazgo Estudiantil y me esfuerzo por enseñar a los estudiantes a tomar la iniciativa y a involucrarse en la comunidad”, agregó. “Además, trabajo con los consejeros escolares para ayudar a los estudiantes a terminar sus créditos electivos para la exploración de carreras y a completar las solicitudes de ayuda para estudiantes y universidades”.

Enero es el Mes Nacional de la Mentoría para crear conciencia sobre cómo una conversación, una experiencia y un mentor pueden cambiar positivamente la vida de una persona joven. Learn4Life comenzó su programa de graduados embajadores hace seis años con la meta de ofrecer un nivel más de apoyo a los estudiantes. Este puesto de medio tiempo se ofrece a recién graduados que demostraron liderazgo e iniciativa. Muchos de los embajadores buscan educación postsecundaria o capacitación vocacional mientras asesoran a los estudiantes.

Jolie se graduó en 2020 y está trabajando en su título intermedio en Sacramento City College. Es la primera en su familia inmediata en lograr ambas metas educativas. Planea completar un programa de cuatro años con especialización en psicología y aspira a ir a la escuela de medicina. Su consejo para otros estudiantes que han tenido dificultades en la escuela es que comprendan la importancia de la perseverancia. “Si quieres crecer, es importante salir de tu zona de confort”.

