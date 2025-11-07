Merz Aesthetics® anuncia nuevas indicaciones para brazos y abdomen* de Ultherapy PRIME, el único ultrasonido aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) con visualización en tiempo real

La más reciente aprobación de la FDA amplía las indicaciones para mejorar la apariencia de la flacidez cutánea en la parte anterior y posterior de los brazos y el abdomen. El lanzamiento se realizará en los Estados Unidos antes de su expansión internacional.

RALEIGH, Carolina del Norte--(BUSINESS WIRE)--Merz Aesthetics, la empresa dedicada a la estética médica más grande del mundo, anunció hoy que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos aprobó Ultherapy PRIME para mejorar la apariencia de la flacidez cutánea en la parte anterior y posterior de los brazos y en el abdomen.









Ultherapy PRIME es la única solución aprobada por la FDA con visualización en tiempo real para tratar el rostro**, el cuello, el escote y ahora también el cuerpo*.1 Las nuevas indicaciones se lanzarán en los EE. UU. antes de ampliarse a los mercados de todo el mundo.

“La aprobación de la FDA es prueba del gran ímpetu que tuvimos tras el exitoso lanzamiento de Ultherapy PRIME el año pasado”, afirmó Bob Rhatigan, director ejecutivo de Merz Aesthetics. “Con la ampliación del alcance del rostro** al cuerpo*, abrimos la puerta a nuevas posibilidades de tratamiento, satisfacemos las crecientes demandas de los pacientes y reafirmamos nuestro liderazgo en tratamientos no invasivos de lifting y firmeza de la piel”.

Ultherapy PRIME se desarrolló a partir de Ultherapy®, que es reconocido como estándar de referencia en lifting no invasivo, con más de 3,5 millones de tratamientos realizados en el mundo y una tasa de satisfacción del 95 %.1-3 El mercado de los tratamientos de lifting crece rápido y se prevé que aumente aproximadamente un 9 % para 2030, inducido, en gran medida, por factores relacionados con las etapas de la vida (posparto, menopausia) y la flacidez cutánea asociada a la pérdida de peso.4

Ultherapy PRIME estimula la producción natural de colágeno y elastina del cuerpo en los lugares precisos donde se necesita. En tan solo una sesión, Ultherapy PRIME levanta las cejas, la piel debajo del mentón y del cuello y suaviza las líneas y arrugas del escote. Ahora, Ultherapy PRIME también afirma y tonifica la piel de los brazos y el abdomen, no requiere tiempo de recuperación y es seguro para todo tipo de piel.1,5 Brinda resultados personalizados, visibles y de apariencia natural, junto con una piel de aspecto más joven. Los resultados pueden durar hasta un año o más en el rostro** y seis meses o más en los brazos y el abdomen.4-7

“La plataforma Ultherapy PRIME ofrece todos los beneficios característicos de Ultherapy para el tratamiento de lifting no invasivo, además de la capacidad de mejorar la calidad de la piel en el abdomen y los brazos en una sola sesión”, dijo la Dra. Sabrina Fabi, doctora en medicina de reconocimiento mundial, certificada por la Junta en Dermatología y la Junta en Cirugía de Dermatología Cosmética de San Diego, California. “Esto representa un gran valor para mis pacientes que desean que la piel de su cuerpo luzca tan joven como la de su rostro”.6,8,9

“Estas nuevas indicaciones para brazos y abdomen* respaldan el posicionamiento de Ultherapy PRIME como una solución de tratamiento multipropósito para levantar, alisar y reafirmar la piel”, señaló Alexis Stern, directora de marketing de Merz Aesthetics. “Este recorrido electrizante comenzó hace un año con el lanzamiento de Ultherapy PRIME como plataforma para lifting del rostro**, y con esta fase siguiente de crecimiento ahora podemos reafirmar y tonificar el cuerpo*.1,8

Para destacar las nuevas indicaciones para el cuerpo*, Merz Aesthetics también lanzará una nueva campaña global para Ultherapy PRIME. Si quiere obtener más información sobre Ultherapy PRIME, visite Ultherapy.com y siga a @Ultherapy en Instagram.

Acerca de Merz Aesthetics

Merz Aesthetics es una empresa de estética médica con una larga trayectoria dedicada a empoderar a pacientes, empleados y profesionales de la salud para que vivan cada día con confianza. Nuestro objetivo es ayudar a que las personas de todo el mundo puedan verse, sentirse y vivir según su propia definición de la mejor versión de sí mismas. De eficacia clínica comprobada, su cartera de productos incluye inyectables, dispositivos y tratamientos para el cuidado de la piel diseñados para satisfacer las necesidades de cada paciente con altos estándares de seguridad y eficacia. Con más de 115 años como empresa familiar, Merz Aesthetics se diferencia por crear vínculos únicos con sus clientes, quienes se sienten parte de una familia. La sede central de Merz Aesthetics se encuentra en Raleigh, Carolina del Norte (EE. UU.), y cuenta con presencia comercial en 90 países de todo el mundo. Además, forma parte de Merz Group, fundado en 1908 y con sede en Fráncfort (Alemania). Para obtener más información, visite merzaesthetics.com.

Acerca de Ultherapy:

The Ulthera® es un sistema para levantar las cejas y la piel del cuello y debajo del mentón, así como para mejorar las líneas y arrugas del escote y mejorar la apariencia de la flacidez cutánea del abdomen y la parte anterior y posterior de los brazos. Los eventos adversos notificados tras la comercialización están disponibles en las Instrucciones de uso (IFU). Consulte las Instrucciones de uso para obtener información adicional, como las indicaciones específicas dentro de su país, la información completa sobre el producto y su seguridad, y los posibles efectos secundarios.

Los efectos secundarios más habituales informados durante los ensayos clínicos fueron enrojecimiento, hinchazón, dolor y efectos nerviosos transitorios. Consulte con su profesional de salud para obtener información adicional sobre seguridad y posibles efectos secundarios.

* Indicado para mejorar la apariencia de la flacidez cutánea en el abdomen, la parte anterior y posterior de los brazos.

** El término rostro hace referencia a las indicaciones aprobadas por la FDA para Ultherapy PRIME.

Referencias:

Ulthera®: Instrucciones de uso. Werschler WP, Werschler PS. Long-term efficacy of micro-focused ultrasound with visualization for lifting and tightening lax facial and neck skin using a customized vectoring treatment method (Eficacia a largo plazo del ultrasonido microfocalizado con visualización para levantar y tensar la piel flácida del rostro y el cuello mediante un método de tratamiento con vectores personalizados). Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology. 2016;9(2):27-33. Carta de tratamientos vendidos de Ultherapy PRIME. Merz Aesthetics®, Herring L, director sénior de Asuntos Normativos, Publicidad y Promoción. 16 de julio de 2025. Datos en archivo. Datos en archivo. Previsiones de mercado 2025 personalizadas para Merz. Marquardt K, Hartmann C, Wegener F, et al. Microfocused ultrasound with visualization induces remodeling of collagen and elastin within the skin (El ultrasonido microfocalizado con visualización induce la remodelación de colágeno y elastina en la piel). Journal of Cosmetic Dermatology. 2025;24(1):e16638. doi:10.1111/jocd.16638. Fabi SG, Joseph J, Sevi J, Green JB, Peterson JD. Optimizing patient outcomes by customizing treatment with microfocused ultrasound with visualization: gold standard consensus guidelines from an expert panel (Optimización de los resultados del paciente mediante la personalización del tratamiento con ultrasonido microfocalizado con visualización: directrices de consenso del estándar de referencia del panel de expertos). Journal of Drugs in Dermatology. 2019;18(5):426-432. Park JY, et al. Customized Treatment Using Microfocused Ultrasound with Visualization for Optimized Patient Outcomes: A Review of Skin tightening Energy Technologies and a Pan-Asian Adaptation of the Expert Panel’s Gold Standard Consensus (Tratamiento personalizado con ultrasonido microfocalizado con visualización para optimizar los resultados del paciente: revisión de tecnologías energéticas para el tensado de la piel y una adaptación panasiática del consenso de estándar de referencia del panel de expertos). Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology. 2021;14(5): E70-E79. Sasaki G, Grossman J, Fabi SG, et al. Stimulation of Collagen Synthesis in Human Skin Following Microfocused Ultrasound Therapy (Estimulación de la síntesis de colágeno en la piel humana tras la terapia con ultrasonido microfocalizado). Presentado en la Reunión Anual ASDS 2018. Goldie K, Kerscher M, Fabi SG, Hirano C, Landau M, Lim TS, Woolery-Lloyd H, Mariwalla K, Park JY, Yutskovskaya Y. Skin Quality - A Holistic 360° View: Consensus Results (Calidad de la piel; una visión holística de 360°: resultados del consenso). Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology. Junio de 2021.14;14:643-654. doi: 10.2147/CCID.S309374. PMID: 34163203; PMCID: PMC8214518.

© 2025 Ulthera, Inc. Todos los derechos reservados. MERZ AESTHETICS es una marca o una marca registrada de Merz Pharma GmbH & Co. KGaA en los EE. UU. y otros países. ULTHERA, ULTHERAPY y ULTHERAPY PRIME son marcas o marcas registradas de Ulthera, Inc. en los EE. UU. y en otros países.

Varias funciones del sistema de ULTHERA® están protegidas por patentes estadounidenses identificadas en https://merzaesthetics.com/patents/. Hay otras patentes estadounidenses e internacionales, sobre las cuales Ulthera, Inc. tiene derechos, que se han emitido, publicado o se encuentran en trámite.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Contacto de prensa

Merz Aesthetics



Comunicaciones Corporativas Globales



6501 Six Forks Road, Raleigh NC 27615



919-302-3296



media@merz.com