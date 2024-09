Merz Aesthetics anuncia el lanzamiento de la plataforma Ultherapy PRIME como la nueva generación de tratamientos no quirúrgicos de lifting cutáneo

Ultherapy PRIME es la última tecnología de ultrasonidos autorizada por la FDA con imágenes en tiempo real que proporciona un lifting verdaderamente personalizado y duradero allí donde es más beneficioso para cada paciente.









RALEIGH, N.C.--(BUSINESS WIRE)--Merz Aesthetics, la mayor empresa del mundo dedicada a la estética médica, anunció hoy el lanzamiento de Ultherapy PRIME, un tratamiento de estética médica no invasivo aprobado por la FDA que proporciona un lifting de la piel verdaderamente personalizado y duradero en una sola sesión sin tiempo de inactividad.1

La plataforma Ultherapy PRIME es la evolución de Ultherapy®, que ha sido reconocido como el estándar de oro para el lifting no quirúrgico debido a su amplio cuerpo de evidencia clínica, mecanismo de acción (MOA) bien establecido y alta satisfacción de los pacientes.1,2,3 Basado en un legado de resultados probados y de aspecto natural, Ultherapy PRIME redefine el futuro del lifting cutáneo no quirúrgico combinando de forma única una avanzada tecnología de ultrasonidos, imágenes nítidas en tiempo real y resultados probados. Estos avances promueven resultados duraderos junto con una piel de aspecto más saludable.1,2,3,4,5

El moderno diseño de la plataforma y su avanzado sistema operativo ofrecen tratamientos un 20 % más rápidos*, una mayor ergonomía y flujos de trabajo más eficientes para los profesionales de la salud estética. La pantalla de Ultherapy PRIME, un 35 % más grande y con una frecuencia de actualización de imagen más rápida, proporciona imágenes más brillantes y nítidas desde todos los ángulos, garantizando una experiencia de visualización vívida.8

“El lanzamiento de Ultherapy PRIME demuestra nuestro compromiso de persistir en la innovación", dijo Bob Rhatigan, CEO de Merz Aesthetics. "Como líder en lifting no invasivo, estamos entusiasmados de ofrecer Ultherapy PRIME a nuestros clientes como la plataforma de última generación y de primer nivel y como una tecnología probada y una opción de tratamiento personalizable y duradera".

La tecnología exclusiva de Ultherapy PRIME con visualización en tiempo real va más allá de otros tratamientos no invasivos para dirigirse a las capas correctas del tejido ricas en colágeno y elastina a múltiples profundidades, suministrando energía constante y precisa donde el paciente más la necesita.1,2,3,4,6,7 El mecanismo de acción de Ultherapy PRIME permite obtener resultados personalizados de estiramiento de la piel mediante la estimulación del colágeno y la elastina, que pueden durar hasta un año o más.1,2,3,4,6,7 Es una gran opción de tratamiento para todos los tipos y tonos de piel para mantener un aspecto joven y saludable en una sola sesión sin tiempo de inactividad.1

Con tres millones de tratamientos Ultherapy realizados en todo el mundo, Ultherapy PRIME levanta de forma eficaz y segura la piel de las cejas, la barbilla y el cuello y mejora las líneas y arrugas del escote. 1,2,3 Con el 95 % de satisfacción de los pacientes al primer año de Ultherapy y uno de los conjuntos de pruebas clínicas más sólidos citado en más de 120 publicaciones y 56 estudios clínicos,2,4 Ultherapy PRIME se basa en un legado de resultados seguros y eficaces. Ultherapy PRIME es el lifting que puede VER.

“Ahora más que nunca, los pacientes buscan tratamientos adaptados a las necesidades específicas de su piel. Esta es la razón por la que Ultherapy es una piedra angular de mi práctica", dijo la dermatóloga de renombre mundial Sabrina Fabi, MD. La nueva plataforma Ultherapy PRIME ofrece todos los beneficios característicos de Ultherapy para un lifting no invasivo y duradero, ahora con avances significativos". Ultherapy PRIME mejora la calidad de la piel, atendiendo a las diversas necesidades de los pacientes con todo tipo de piel que buscan un lifting no invasivo y un aspecto más joven y saludable en una sola sesión y sin tiempo de inactividad".

Para obtener más información sobre Ultherapy PRIME, visite Ultherapy.com y siga a @Ultherapy en Instagram.

Acerca de Merz Aesthetics

Merz Aesthetics es una empresa de estética médica con una larga historia de empoderamiento de los profesionales de la salud, pacientes y empleados para vivir cada día con confianza. Nuestro objetivo es ayudar a personas de todo el mundo a verse, sentirse y vivir como la mejor versión de sí mismas, sea cual sea su definición. Clínicamente probada, su cartera de productos incluye inyectables, dispositivos y tratamientos para el cuidado de la piel diseñados para satisfacer las necesidades de cada paciente con altos estándares de seguridad y eficacia. Merz Aesthetics, de propiedad familiar desde hace más de 115 años, es conocida por establecer conexiones únicas con clientes que se sienten como en familia. La sede mundial de Merz Aesthetics se encuentra en Raleigh, N.C., EE. UU., con presencia comercial en 90 países de todo el mundo. También forma parte del Grupo Merz, fundado en 1908 y con sede en Fráncfort (Alemania). Más información en merzaesthetics.com.

Acerca de Ultherapy®:

El procedimiento no invasivo Ultherapy® está autorizado por la FDA estadounidense para estirar la piel del cuello, las cejas y debajo de la barbilla, así como para mejorar las líneas y arrugas del escote. Los efectos secundarios más frecuentes notificados en los ensayos clínicos fueron enrojecimiento, hinchazón, dolor y efectos nerviosos transitorios. Los efectos adversos notificados en el seguimiento post-comercialización están disponibles en las Instrucciones de Uso (IFU). Consulte las IFU para obtener información sobre el producto y la seguridad, incluida una lista completa de estos acontecimientos en Ultherapy.com/IFU.

Referencias:

*Aumento medio notificado de la velocidad del sistema con respecto al dispositivo Ultherapy heredado, basado en una encuesta realizada a proveedores.

