Merck, Synergis e IPS presentan la gestión de documentos de ingeniería para simplificar el cumplimiento y la validación

Líderes de Merck, Synergis Software e IPS-Integrated Project Services presentan la implementación por parte de Merck de Synergis Adept para lograr la validación de los requisitos cGMP (Buenas Prácticas de Manufactura actuales)

QUAKERTOWN, Pensilvania–(BUSINESS WIRE)–Synergis Software, líder mundial en soluciones de flujo de trabajo y gestión de documentos de ingeniería, anunció hoy que participará en un panel de colaboración en directo con los líderes de Merck, conocida como MSD fuera de los Estados Unidos y Canadá, e IPS-Integrated Project Services, LLC (en adelante IPS), líder reconocido en Ingeniería, Adquisición, Gestión de la Construcción y Validación (EPCMV), para presentar una de las muchas formas en que MSD está aprovechando la plataforma Synergis Adept para simplificar el cumplimiento y la validación en sus instalaciones globales.





Los asistentes aprenderán cómo la gestión de documentos de ingeniería ofrece acceso y control centralizados de los documentos GxP y los dibujos CAD en un entorno seguro y de colaboración para mejorar los procesos de calidad y simplificar el cumplimiento y la validación del sistema para la FDA 21-CFR Parte 11 y EMA Tomo 4, Anexo 11.

Regístrese ahora para este seminario web en directo de 50 minutos, organizado por Pharmaceutical-Technology.com, que tendrá lugar el miércoles 9 de noviembre de 2022, a las 8:00 am ET y a las 2:00 pm ET. Puede acceder a la repetición aquí .

Los tres panelistas incluyen:

Raymond Kastle, Director Asociado, Cadena de insumos en MSD

John Niziolek, Director Asociado de Validación de Sistemas de Computación e Integridad de Datos, IPS

Scott Lamond, Vicepresidente de Marketing, Synergis Software

La presentación abordará los principales problemas de gestión de documentos a los que se enfrentan las organizaciones de ciencias de la vida en un sector regulado, centrándose en los antecedentes, los desafíos y el enfoque específicos de MSD.

El Sr. Kastle también compartirá las mejores prácticas de MSD y las lecciones aprendidas para la implementación y la adopción por parte de los usuarios. El Sr. Lamond y el Sr. Niziolek compartirán el papel de sus empresas en el apoyo a la implementación y validación de la gestión de documentos de MSD.

Objetivos clave del aprendizaje:

Reducir el costo y el esfuerzo de la conformidad y la validación

Reducir el riesgo de incumplimiento con auditorías simplificadas

Eliminar los costosos errores y problemas de seguridad

Simplificar la colaboración y acelerar los proyectos

“ En su búsqueda del cumplimiento simplificado de la FDA 21-CFR Parte 11 y la mejora de la integridad de los datos, la trazabilidad, una pista de auditoría y la retención de registros, MSD recurrió a Synergis Adept”, dice Scott Lamond, vicepresidente de marketing de Synergis Software. “ Adept proporciona una plataforma centralizada para el acceso a los documentos, el flujo de trabajo y el control que alinea los equipos de ingeniería, mantenimiento, operaciones y construcción. Permite a las empresas de ciencias de la vida impulsar los estándares y reducir el riesgo de problemas de seguridad y cumplimiento”.

Juntos, Synergis e IPS aportan a las empresas de ciencias de la vida y biotecnología la mejor solución posible para el software de gestión de documentos de ingeniería, junto con la experiencia y los recursos para garantizar el cumplimiento y la validación.

“ IPS ha desarrollado un profundo conocimiento de la plataforma Adept y del proceso de implementación de Synergis”, afirma John Niziolek, director asociado de validación de sistemas informáticos e integridad de datos en IPS. “ Nuestra asociación proporciona a cada cliente una experiencia de implementación consistente y conforme, y garantiza que se beneficien de la tecnología líder del sector que aborda sus preocupaciones de cumplimiento normativo”.

Synergis Adept es utilizado por muchas de las principales empresas de ciencias de la vida/biotecnología, como Johnson & Johnson, Thermo Fisher Scientific, Bayer, Agilent, Astellas, bioMérieux, Elanco y muchas otras.

Acerca de Synergis Software

Synergis Software, una división de Synergis Technologies, LLC, es líder mundial en soluciones de gestión de documentos y flujos de trabajo y creador del software Synergis Adept. La suite Adept da servicio a más de 130.000 usuarios en decenas de sectores, como energía y servicios públicos, ciencias de la vida, fabricación, ingeniería y construcción, y minería. El producto estrella de Synergis, Adept, proporciona un acceso rápido y centralizado a los documentos de diseño y de negocio en un entorno seguro y de colaboración. Adept Integrator facilita la conexión de las aplicaciones empresariales para que los datos y los procesos de negocio fluyan sin problemas en toda la infraestructura de TI.

Synergis Software ha sido nombrada líder de servicio al cliente en el mercado global de gestión de la información de ingeniería por la firma analista Frost & Sullivan y se encuentra en el Top 5 mundial por Helpdesk International. Adept cuenta con más de 30 posiciones en el sitio de revisión de software, G2, incluyendo la implementación más rápida, la mayor adopción de usuarios y el mejor soporte. Fundada en 1985, Synergis es una empresa privada con sede en Bucks County, Pensilvania.

Acerca de Merck

En Merck, conocida como MSD fuera de los Estados Unidos y Canadá, estamos unidos en torno a nuestro propósito: utilizamos el poder de la ciencia de vanguardia para salvar y mejorar vidas en todo el mundo. Durante más de 130 años, hemos aportado esperanza a la humanidad mediante el desarrollo de importantes medicamentos y vacunas. Aspiramos a ser la principal empresa biofarmacéutica de investigación intensiva del mundo, y en la actualidad estamos a la vanguardia de la investigación para ofrecer soluciones sanitarias innovadoras que avanzan en la prevención y el tratamiento de enfermedades en personas y animales. Fomentamos una plantilla global diversa e inclusiva y actuamos con responsabilidad cada día para hacer posible un futuro seguro, sostenible y saludable para todas las personas y comunidades. Para más información, visite www.merck.com y conéctese con nosotros en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn.

Acerca de IPS

IPS es líder mundial en el desarrollo de soluciones empresariales innovadoras para las industrias biotecnológica y farmacéutica. Gracias a su experiencia operativa y a sus conocimientos, habilidades y pasión líderes en el sector, IPS ofrece servicios de consultoría, arquitectura, ingeniería, gestión de la construcción y cumplimiento de la normativa que permiten a sus clientes crear y fabricar productos que tienen un impacto en la vida de las personas en todo el mundo. Con sede en Blue Bell, PA-EE.UU., IPS cuenta con más de 3.000 profesionales en 46 oficinas repartidas por 17 países de América, Europa, Asia Pacífico, Sudeste Asiático, Australia y Oriente Medio. Para más información, visite www.ipsdb.com.

