Mercedes-Benz USA nombra a Greg Gates vicepresidente de Desarrollo de la Red Comercial

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--Mercedes-Benz USA (MBUSA) anunció hoy el nombramiento de Greg Gates como vicepresidente de Desarrollo de la Red Comercial, a partir del 2 de septiembre. Gates es el sucesor de Frank Diertl, quien acaba de retirarse de la compañía, y se unirá al equipo ejecutivo de MBUSA en la sede central norteamericana situada en Atlanta, Georgia.









"Nos complace darle la bienvenida a Greg en su regreso a Mercedes-Benz USA en este cargo ejecutivo esencial. Nuestra amplia red comercial es una parte fundamental e impulsora de nuestro éxito. Gracias a la experiencia que Greg tiene con la marca y en la industria automotriz en general, estará completamente preparado para trabajar con nuestros concesionarios para seguir fortaleciendo la red y mejorar la experiencia general del cliente en el mercado estadounidense."



(Adam Chamberlain, presidente y CEO de Mercedes-Benz USA)

Gates comenzó su carrera con Mercedes-Benz en 1999 en Mercedes-Benz Financial Services y tuvo varios cargos directivos para los Estados Unidos y el extranjero. Luego se desempeñó como Director General de Desarrollo Estratégico en el Comercio Minorista en Mercedes-Benz USA donde ayudó a encauzar la red de concesionarios con un enfoque estratégico y un criterio selectivo que contribuyó a liderar las ventas en el mercado de lujo durante varios años.

Luego de su primer mandato con Mercedes-Benz, Gates se incorporó a Swickard Auto Group como vicepresidente de Transformación Comercial. Más recientemente, se desempeñó como director de Operaciones en RockED, dónde dirigió la estrategia operativa, las ventas corporativas y la integración de los socios.

Gates es Licenciado en Ciencias y posee una Maestría en Administración de Empresas de la Oregon State University.

Acerca de Mercedes-Benz USA

Mercedes-Benz USA (MBUSA), con sede central en Atlanta, se encarga de la distribución, el marketing y el servicio al cliente para todos los productos de Mercedes-Benz en los Estados Unidos. MBUSA le brinda a los conductores la gama más diversa del segmento de lujo, que cuenta con 18 modelos que van desde el SUV GLA deportivo hasta el emblemático S-Class y los ágiles vehículos totalmente eléctricos de Mercedes-Benz. MBUSA también está a cargo de las furgonetas Mercedes-Benz en Estados Unidos. Puede encontrar más información acerca de MBUSA y sus productos en www.mbusa.com y www.mbvans.com. Para saber más acerca de todas las entidades Mercedes-Benz en Estados Unidos, visite https://group.mercedes-benz.com/northamerica/.

