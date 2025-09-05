Mercedes-Benz USA designa a Nicolette Lambrechts vicepresidenta de Servicio al Cliente

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--Mercedes-Benz USA (MBUSA) anunció hoy la designación de Nicolette Lambrechts como vicepresidenta de Servicios al Cliente y sucesora de Jee-Sop Kim, a partir del 1 de noviembre de 2025. Lambrechts se unirá al equipo ejecutivo de MBUSA en Atlanta, Georgia.









“Nos complace darle la bienvenida nuevamente a Nicolette al equipo directivo de Norteamérica. Su perspectiva global, su amplia experiencia con la marca y su probada capacidad de liderazgo la posicionan en el lugar ideal para mejorar aún más la experiencia del cliente y fortalecer las conexiones con nuestra red de concesionarios y clientes durante todo el proceso de adquisición”.

-Adam Chamberlain, presidente y director ejecutivo de Mercedes-Benz USA

Nicolette Lambrechts se incorporó a Mercedes-Benz Sudáfrica en 2001 como becaria. En 2002, asumió el cargo de planificadora de ventas para Chrysler Jeep y en 2004 fue ascendida a gerente de distribución y logística de vehículos comerciales. Entre 2008 y 2014, Lambrechts ocupó puestos clave de liderazgo como gerente nacional de ventas y gerente de marca de Mercedes-Benz Vans en Sudáfrica.

En 2014, Nicolette fue nombrada directora general de la División de Furgonetas de Mercedes-Benz Sudáfrica y, en 2017, directora general de Furgonetas de Mercedes-Benz Canadá. Posteriormente, Nicolette se incorporó al equipo de MBUSA Vans en 2019 como directora general de Ventas y, posteriormente, en 2021, fue nombrada directora general de Furgonetas de MBUSA.

En mayo de 2023, Nicolette se incorporó a la sede global de Mercedes-Benz en Stuttgart como jefa de la Región Internacional de Mercedes-Benz Vans. Desde el 1 de julio de 2024, Nicolette ocupó el cargo de jefa de Operaciones Globales de Ventas y Marketing de Furgonetas.

Acerca de Mercedes-Benz USA

Mercedes-Benz USA (MBUSA), con sede central en Atlanta, se encarga de la distribución, el marketing y el servicio al cliente para todos los productos de Mercedes-Benz en los Estados Unidos. MBUSA le brinda a los conductores la gama más diversa del segmento de lujo, que cuenta con 18 modelos que van desde el SUV GLA deportivo hasta el emblemático S-Class y los ágiles vehículos totalmente eléctricos de Mercedes-Benz. MBUSA también está a cargo de las furgonetas Mercedes-Benz en Estados Unidos. Puede encontrar más información acerca de MBUSA y sus productos en www.mbusa.com y www.mbvans.com. Para saber más acerca de todas las entidades Mercedes-Benz en Estados Unidos, visite https://group.mercedes-benz.com/northamerica/.

