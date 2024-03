Meow, la joven que se cree perro y vive como perro

La historia de Meow, una joven que se ha identificado como perro y que vive como perro, ha generado una ola de comentarios en las redes sociales.

Videos y fotografías publicados en las redes Twitch e Instagram muestran a la joven comiendo croquetas de perro, siendo adiestrada y hasta durmiendo en una jaula.

Meow asegura que es una perra de raza dálmata, lo que la hace una mascota especial por su comportamiento como ladrar y moverse en cuatro patas.

Las acciones de la joven han llamado la atención de los usuarios, quienes se preguntan si la joven tiene una vida normal fuera de las redes sociales.

“Tengo mantas y almohadas, pastel allí, algo sobre estar en un espacio confinado, no sé si me hace sentir segura del mundo o me hace sentir que el mundo está a salvo de mí, pero seguro que se siente cómodo”, contó en una entrevista televisiva.

Algunas personas han esgrimido que Meow solo busca fama, y que su vida perruna es un invento para obtener dinero sin trabajar.

Sobre las críticas, asegura que empezó a vivir su vida de perro cuando se independizó de sus padres, empezó a ganar su propio dinero y pudo cumplir su sueño.

“Pensé que una vez que ganara mi propio dinero y pagara mi propio alquiler, entonces podría hacer lo que quisiera, ¡y quería ser un perro!”, indicó al referirse a su nuevo estilo de vida.

Además, aseguró que con sus cuidadores tiene una relación asexual, como la de un perro con su amo, que solo la alimenta, juegan y acaricia.

“Mi lado perruno es un estilo de vida cotidiano. Reconocer mi primario, animal, casi me hace sentir más humana”, sentenció Meow.