Menores dedican hasta cuatro horas a sus dispositivos móviles durante su tiempo libre

El último informe anual de Qustodio ha sido publicado, proporcionando datos esenciales sobre cómo los niños y adolescentes de todo el mundo han navegado por el universo digital durante el último año. El informe reveló los hábitos de uso en línea de niños de 4 a 18 años en dispositivos móviles y de escritorio, desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023, en comparación con la información de los mismos períodos en 2022 y 2021.

En 2023, el uso de aplicaciones por parte de los niños mostró tendencias notables en las categorías de video, streaming, comunicación, redes sociales y videojuegos. A nivel global, YouTube dominó entre las plataformas de video, siendo utilizada por el 63% de los niños, seguido por Netflix con un 40%. En redes sociales, TikTok fue la aplicación más popular, utilizada por el 44% de los niños a nivel mundial, mientras que Facebook y X (anteriormente Twitter) también mostraron una fuerte presencia.

En cuanto a la comunicación, WhatsApp se mantuvo como la aplicación preferida, con un 37% de uso entre los niños a nivel global, alcanzando el 67% en España. Sin embargo, aplicaciones como Snapchat y Discord fueron populares en Australia y Estados Unidos, respectivamente. El interés en los videojuegos mostró una ligera disminución, siendo Roblox y Minecraft las opciones más jugadas entre los más jóvenes. A pesar de ello, Roblox encabezó la lista de las aplicaciones más bloqueadas por los padres en varias regiones, reflejando preocupaciones sobre el contenido y las interacciones dentro de estos juegos.

Estos patrones no solo reflejan las preferencias digitales de los niños en 2023, sino también la creciente vigilancia de los padres sobre el contenido y las interacciones en línea de sus hijos. Aunque es beneficioso que los niños interactúen con internet y dispositivos electrónicos para su aprendizaje y entretenimiento, es fundamental que los padres supervisen y limiten su tiempo de pantalla.

Dado que los niños pasan hasta cuatro horas en dispositivos tecnológicos fuera de la escuela, esta medida es crucial para prevenir posibles adicciones y garantizar un desarrollo equilibrado entre las actividades digitales y las físicas, fomentando hábitos saludables desde temprana edad. “Utilizo ChatGPT y Bing Chat. Siento que me dan buenas respuestas a mis preguntas. Me encanta usar la IA para los deberes escolares porque hace que estudiar y hacer tareas sea mucho más fácil. Lo único que me preocupa en línea es divulgar información personal”, relató una niña de 11 años. A nivel mundial, casi el 20% de los niños accedió a OpenAI en 2023, colocándolo en el puesto 18 entre los sitios web más visitados del año.

Es evidente que estamos solo al comienzo de la revolución de la IA, y pronto se convertirá en una realidad para las generaciones más jóvenes: la Generación Alfa y las que les seguirán. Esto implica que las generaciones mayores deberán aprender y adaptarse rápidamente para guiar a sus hijos y mantenerlos seguros en los nuevos entornos en línea.

A través de los ojos de los padres, es evidente que, así como los dispositivos acompañan a los niños en la mayoría de las etapas de su desarrollo y crecimiento hoy en día, la supervisión y el control parental también son compañeros naturales, dondequiera que los jóvenes estén utilizando tecnología. También se exploró cómo las familias guían la digitalización de los niños, enfrentando juntas los desafíos y oportunidades de la era tecnológica. Cabe destacar que nunca antes se había criado colectivamente a menores que pueden llevar internet consigo, a dondequiera que vayan.

Las herramientas de control para padres se han integrado esencialmente en la vida digital de estas familias como una solución personalizada y fácil de adaptar que permite a todos los miembros de la familia regular su uso tecnológico. De hecho, aproximadamente un 28% de los padres indica que la edad ideal para introducir el uso de controles parentales en los dispositivos de los niños es antes de los 3 años, momento en el cual muchos niños ya se han expuesto a dispositivos digitales como televisores, tabletas y vídeos de YouTube en el teléfono de sus progenitores. No obstante, la mayoría de las familias opta por implementar controles parentales en la etapa preadolescente, identificando el rango de edad de 7-9 y 10-12 años como el momento óptimo para comenzar a aplicar estos controles.

Casi un 25% de los padres considera que entre los 7-9 años es la edad adecuada para iniciar el uso de estos controles, mientras que un 22% piensa que el rango de 10-12 años es el más apropiado, coincidiendo con la edad promedio en que los niños reciben su primer teléfono móvil personal.