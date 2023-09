Menores de edad graban y ríen deliberadamente tras matar a un ciclista

EEUU.- La muerte de un ciclista que fue atropellado deliberadamente por dos adolescentes ha generado indignación a nivel mundial.

El caso se registró cerca de West Centennial Parkway, en Las Vegas, Nevada, cuando los menores se robaron un vehículo y posteriormente lo utilizaron para cometer el crimen.

Uno de los videos, grabado por el copiloto, muestra cómo los menores disfrutaron haber chocado contra un automóvil en plena carretera para luego arrollar al ciclista deliberadamente.

La grabación será utilizada como medio de prueba en contra de los jovencitos que ya han sido identificados.

Autoridades destacaron que en la grabación se escucha al conductor de 17 años planeando arrollar al ciclista, mientras que su amigo se reía y grabada.

Los jóvenes que perpetraron el crimen deliberadamente andaban con sus rostros cubiertos para evitar ser identificados.

La víctima fue identificada como Andreas Probst, un policía retirado de 64 años de edad que iba en tranquilamente en su carril de bicicletas.

El policía retirado fallecido tras ser llevado de emergencia a un hospital, donde fue declarado muerto por las lesiones que le dejó el fuerte impacto.

Greg Gutfeld, comentarista de Fox News, describió el atropellamiento como una ejecución pública, exigiendo que a los jovencitos les caiga todo el peso de la ley.

El lamentable suceso se registró el 14 agosto, y hasta el momento solo se han levantado cargos en contra del conductor.

They stole a car and murdered a perfectly innocent man for laughs.

When will it end?

And more importantly how will it end? pic.twitter.com/0bKcPUqB2P

— James Woods (@RealJamesWoods) September 16, 2023