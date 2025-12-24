Meloni le dice al mundo que no se preocupen, que el 2026 será "mucho peor" 

El mensaje navideño de Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, se tornó más serio de lo habitual cuando la mandataria advirtió a sus ciudadanos que el próximo año podría presentar dificultades aún mayores.

“Si este año les digo que deben preocuparse, el próximo será peor”, afirmó Meloni en un video difundido en redes y medios italianos, generando sorpresa y debate entre la opinión pública.

A diferencia de años anteriores, el tono utilizado por Meloni fue de total franqueza y preocupación sobre la situación económica del país.

En su declaración, la líder del partido Hermanos de Italia explicó que la nación enfrenta un panorama desafiante debido a la inflación, la deuda pública y tensiones internacionales que impactan en el costo de vida.

Meloni instó a preparar a Italia para tiempos más exigentes y llamó a la unidad ante las adversidades venideras.



Contexto político en Italia ante las palabras de Meloni



La advertencia de la primera ministra llega en medio de debates por las reformas fiscales, el desempleo juvenil y la presión migratoria.

Analistas señalan que estas declaraciones buscan preparar a los ciudadanos para posibles medidas económicas impopulares en 2025.

La oposición, por su parte, ha criticado el alarmismo, mientras algunos sectores reconocen la necesidad de un liderazgo transparente.