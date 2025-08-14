Melania Trump amenaza con demanda a Hunter Biden

El nombre de Melania Trump volvió a estar en el centro de la atención mediática después de que su equipo legal anunciara la posibilidad de demandar a Hunter Biden. El motivo es una reciente acusación, en la que el hijo del expresidente estadounidense Joe Biden habría vinculado a la primera dama con el polémico caso de Jeffrey Epstein.

Desde el ámbito político estadounidense, las tensiones entre la familia Trump y la familia Biden han sido constantes. Sin embargo, la situación escaló tras la afirmación de Hunter Biden, que produjo una reacción inmediata por parte de los abogados de Melania Trump.

Según informan medios internacionales, la defensa de Melania calificó las declaraciones como “completamente falsas y difamatorias”, advirtiendo con acciones legales si persisten las acusaciones.

El cruce entre Melania Trump y Hunter Biden surge en medio de un año electoral tenso en Estados Unidos, donde cualquier controversia puede impactar la opinión pública. Mientras miembros del equipo de Melania insisten en que nunca existió ningún vínculo entre ella y Jeffrey Epstein, la amenaza de demanda es vista como un intento claro de proteger su imagen ante las recientes declaraciones.

Este tipo de enfrentamientos no son nuevos en el entorno Trump-Biden, pero el contexto de la acusación relacionada con uno de los casos más comentados e investigaciones en curso como el de Epstein aumenta el nivel de sensibilidad.