Mel Gibson inicia la producción de la secuela de La pasión de Cristo

La noticia de que Mel Gibson prepara secuela de La Pasión de Cristo ha sorprendido a fanáticos y críticos del cine.

Tras el éxito mundial de la primera entrega en 2004, el cineasta estadounidense anunció que la nueva película se centrará en la resurrección de Jesús, un tema central para el cristianismo y que promete generar debate en la audiencia. Según declaraciones recientes, Gibson ha decidido no contar con Jim Caviezel, el actor encargado de interpretar a Jesús en la película original.

Esta decisión ha generado especulación sobre el rumbo artístico que adoptará la secuela y sobre quién dará vida al personaje ahora. En este nuevo proyecto, el director busca ofrecer una mirada diferente y abordar aspectos poco mostrados en producciones anteriores.

“La Pasión de Cristo” fue conocida por su crudeza y su fidelidad a los relatos bíblicos, provocando tanto elogios como controversia. Ahora, la secuela promete explorar en mayor profundidad la resurrección de Jesús, incluyendo pasajes que no fueron abordados originalmente. El filme ya ha despertado expectativas en el público, así como preguntas sobre su recepción y la comparación con la obra anterior.Cabe recordar que las películas sobre la vida de Jesús suelen tener un impacto significativo en la cultura popular y religiosa, especialmente en regiones de Centroamérica y Latinoamérica.