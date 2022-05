Meghan Markle visitó el memorial de las víctimas del tiroteo en Uvaldie Texas

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, visitó el monumento memorial que improvisaron los vecinos del pueblo en homenaje a las víctimas del terrible tiroteo donde murieron 19 niños y dos profesoras en la escuela primaria Robb Elementary, de la localidad de Uvalde (Texas)

Markle, colocó un ramo de rosas blancas en una de las cruces del monumento en memoria de las víctimas de la tragedia frente a los juzgados del condado, no lejos de la escena del asesinato.

Un portavoz de la duquesa dijo a la cadena CNN que Markle hizo esta visita “en su capacidad personal como madre, para ofrecer sus condolencias y apoyo en persona a la comunidad que experimenta un dolor inimaginable”

Además de visitar el monumento, Markle se detuvo en un centro comunitario de la misma localidad, que está organizando una campaña de donación de sangre, en donde dejó personalmente bocadillos, bebidas y postres para los donantes y en la que los residentes han hecho largas filas para donar sangre a las autoridades hospitalarias tras el tiroteo, y así poder ayudar a las 17 personas que resultaron heridas.

Según The Daily Mail, la duquesa no habló con la prensa durante la visita, sino que mantuvo su enfoque en el memorial. En la cruz de García, en particular, se detuvo para inclinar la cabeza en silencio.

La visita de Meghan Markle al memorial levantado en honor a las víctimas del tiroteo, es sin duda una forma de dejar clara la posición de los duques de Sussex frente al uso de armas.