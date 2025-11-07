Meghan Markle regresa al cine con una aparición en la película Close Personal Friends

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, volverá a la gran pantalla tras varios años alejada de la actuación. Según reportes de Variety y The Hollywood Reporter, la exestrella de la serie Suits tendrá una breve participación en la película Close Personal Friends, actualmente en rodaje en Los Ángeles.

El filme, protagonizado por Lily Collins, Jack Quaid, Brie Larson y Henry Golding, narra la historia de una pareja que entabla amistad con dos celebridades durante un viaje a Santa Bárbara, un escenario que coincide con la vida real de Markle, quien reside junto al príncipe Harry y sus dos hijos en Montecito, una exclusiva zona de esa región.

La duquesa, que abandonó su carrera actoral tras anunciar su compromiso con el príncipe Harry hace ocho años, retoma así su vínculo con Hollywood. Además de su regreso al cine, Markle ha estado enfocada en sus proyectos personales, entre ellos su serie de estilo de vida en Netflix With Love, Meghan, y su marca As Ever, dedicada a productos como mermeladas, tés, velas y vinos.