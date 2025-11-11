Megasuper impulsa la innovación en el punto de venta con ELERA® Produce Recognition de Toshiba

Megasuper es el primer supermercado en Centroamérica y el Caribe en implementar con éxito ELERA® Produce Recognition de Toshiba, impulsado por inteligencia artificial.

RESEARCH TRIANGLE PARK, N.C.--(BUSINESS WIRE)--Megasuper, el principal retailer de Costa Rica, se convierte en el primer supermercado de Centroamérica y el Caribe en adoptar ELERA® Produce Recognition de Toshiba Global Commerce Solutions, con el objetivo de transformar la experiencia de pago y optimizar las operaciones en tienda. Tras el exitoso despliegue de los quioscos self-checkout de Toshiba el año pasado, la compañía continúa ampliando sus inversiones en innovación al integrar ahora la tecnología ELERA® Produce Recognition, aprovechando al máximo los beneficios del hardware modular de Toshiba. Actualmente, más del 10% de los puntos de pago de Megasuper utilizan las soluciones MxP™ Self-Checkout de la marca.









David Salazar, CEO de Megasuper, señaló: “ Creemos firmemente que la clave del crecimiento y el progreso está en escuchar y responder a las necesidades de nuestros clientes. La incorporación de tecnologías innovadoras como MxP™ Self-Checkout y ELERA® Produce Recognition de Toshiba es nuestra forma de agradecerles por la confianza y lealtad que nos brindan cada día. Nos esforzamos constantemente por mantenernos a la vanguardia y ofrecer un servicio más cómodo, rápido y eficiente, porque entendemos que nuestros clientes merecen lo mejor. Su fidelidad nos motiva a seguir mejorando y transformando la experiencia de compra; queremos seguir siendo su supermercado de referencia, siempre comprometidos con la excelencia y la innovación.”

Impulsado por la más avanzada tecnología de inteligencia artificial y visión por computadora, ELERA® Produce Recognition identifica de manera rápida y precisa los productos frescos, incluidos aquellos que no cuentan con código de barras, ofreciendo a los clientes una experiencia de pago más ágil, moderna y sin fricciones. Al reconocer automáticamente los artículos colocados en el quiosco self-checkout, los usuarios ya no necesitan ingresar códigos manualmente, lo que reduce los tiempos de transacción, optimiza la operación en tienda y aumenta la satisfacción del cliente.

“ Nuestros clientes son quienes nos han consolidado como uno de los principales retailers de Costa Rica, y nuestra prioridad es ofrecerles experiencias de compra y un servicio cada vez mejores. Soluciones innovadoras como ELERA® Produce Recognition de Toshiba están transformando el futuro del retail, permitiendo un escaneo de productos más rápido y preciso, y una experiencia de pago realmente fluida que nuestros clientes valoran profundamente,” comentó Jonathan Velásquez, CIO de Megasuper. “ La tecnología de vanguardia de Toshiba, junto con su acompañamiento experto y servicios de consultoría, se alinean con nuestro objetivo de conectar mejor con nuestros clientes y reafirmar nuestro liderazgo como un retail impulsado por la tecnología.”

Entre los principales beneficios de ELERA® Produce Recognition se destacan:

Pagos más rápidos y fluidos: los compradores pueden escanear productos frescos y artículos sin código de barras de manera ágil y precisa.

los compradores pueden escanear productos frescos y artículos sin código de barras de manera ágil y precisa. Operaciones optimizadas en tienda: la automatización basada en IA reduce los tiempos de transacción y fomenta el uso de los quioscos self-checkout.

la automatización basada en IA reduce los tiempos de transacción y fomenta el uso de los quioscos self-checkout. Mayor prevención de pérdidas: la visión por computadora y la IA mejoran la precisión y disminuyen los errores de identificación de productos.

la visión por computadora y la IA mejoran la precisión y disminuyen los errores de identificación de productos. Mayor satisfacción del cliente: una experiencia de pago más fluida establece un nuevo estándar para las compras en supermercados modernos.

“ En Toshiba estamos comprometidos con impulsar a la próxima generación de retailers y hacer realidad sus aspiraciones de innovación. Como líderes globales en tecnología para el retail, nuestra solución ELERA® Produce Recognition demuestra cómo la inteligencia artificial, combinada con un diseño escalable y modular, puede transformar las operaciones en tienda. Apoyamos a retailers innovadores como Megasuper a optimizar sus operaciones, reducir pérdidas y ofrecer experiencias de compra más rápidas, inteligentes y fluidas, estableciendo un nuevo estándar para el futuro del sector de supermercados en la región”, afirmó Eugene Shvartsman, vicepresidente senior de Ventas en Toshiba Global Commerce Solutions.

Toshiba trabajó junto a sus socios regionales Rhiscom y GBM para integrar con éxito ELERA® Produce Recognition en las operaciones de Megasuper. Rhiscom, integrador líder de soluciones para el retail, adaptó la nueva tecnología a los sistemas de punto de venta existentes. A su vez, GBM, referente en servicios tecnológicos, suministró el hardware —incluidos los quioscos self-checkout con cámaras EDGE—, el servicio en la nube ELERA® Produce Recognition (SaaS) y otros componentes clave, además de brindar acompañamiento experto durante todo el proceso de implementación.

LERA® Produce Recognition forma parte de la galardonada ELERA® Security Suite, reconocida con el RetailTech Breakthrough Award 2024 en la categoría AI Innovation of the Year, el Convrt Award a la Mejor Integración de Inteligencia Artificial y el Merit Technology Award a la Mejor Aplicación de IA en Retail.

Estos reconocimientos destacan el liderazgo de Toshiba en el desarrollo de soluciones impulsadas por inteligencia artificial que ayudan a reducir pérdidas, optimizar la eficiencia operativa y ofrecer experiencias de compra más ágiles y fluidas, estableciendo nuevos referentes de innovación en el sector.

Acerca de Megasuper

Megasuper es la cadena líder en ofertas y promociones del mercado costarricense. Con una red de 83 supermercados a nivel nacional, atendemos con orgullo a más de 1.2 millones de clientes. Como la segunda cadena más grande del país, Megasuper continúa ofreciendo valor y servicio excepcionales a sus consumidores.

Acerca de Toshiba Global Commerce Solutions

Toshiba Global Commerce Solutions impulsa la evolución del retail a través de un ecosistema dinámico de soluciones y servicios más ágiles e inteligentes, que permiten a los retailers adaptarse a las necesidades de los consumidores y a las condiciones del mercado. Con el respaldo de un equipo global de colaboradores y socios comprometidos, los retailers logran mayor visibilidad y control de sus operaciones, con la flexibilidad de diseñar, escalar y transformar experiencias que anticipan y superan las expectativas de los clientes.

Para más información visite commerce.toshiba.com y conéctese con nosotros en X (antes Twitter), Facebook, LinkedIn, Instagram y YouTube.

Toshiba Global Commerce Solutions es una subsidiaria de Toshiba Tec Corporation, listada en la Bolsa de Tokio.

Contacts

Contacto de medios:

Toshiba Global Commerce Solutions



Elizabeth Romero / Amy Gray



elizabeth.romero@toshibagcs.com

amy.gray@toshibagcs.com