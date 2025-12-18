Megaport se expande en India y acelera su crecimiento global con la adquisición de Extreme IX

Gracias a la adquisición de Extreme Exchange (IX), Megaport suma siete intercambios de Internet y obtiene acceso a más de 40 centros de datos en las plataformas digitales de mayor crecimiento de India.

BRISBANE, Australia--(BUSINESS WIRE)--Megaport Limited (ASX: MP1) (“Megaport”), el principal proveedor mundial de Network as a Service (NaaS), anunció hoy la adquisición de Extreme IX, el principal operador de intercambios de Internet de India, a Extreme Labs, una empresa de software e ingeniería de redes con sede en Bulgaria que incubó la plataforma Extreme IX. Esta operación amplía la plataforma global de Megaport hacia uno de los mercados de infraestructura digital de más rápido crecimiento en el mundo y respalda la estrategia de la empresa de ofrecer servicios de conectividad escalables y de alto rendimiento en toda la región APAC (Asia-Pacífico).





La adquisición consolida la presencia de Megaport en siete intercambios de Internet de las principales ciudades indias: Delhi, Kolkata, Hyderabad, Chennai, Bengaluru, Mumbai y Pune, conectando más de 40 centros de datos y más de 400 clientes. Además, acelera la entrada planificada de Megaport al mercado casi tres años antes de lo previsto y suma un equipo local experimentado en operaciones, soporte, ventas, finanzas y liderazgo, lo que permitirá una integración rápida y un crecimiento sostenido.

La red de Extreme IX en India se integrará en la plataforma global de Megaport, lo que permitirá un despliegue gradual de sus servicios durante los próximos meses, incluyendo conectividad en la nube, interconexión de centros de datos, virtual edge y servicios de cómputo. Esta integración amplía la presencia global de Megaport a 27 países y fortalece su posición en la región Asia-Pacífico, combinando las fortalezas de dos plataformas complementarias para ofrecer capacidades mejoradas a clientes en India y en todo el mundo.

“Al incorporar Extreme IX a Megaport, estamos uniendo la plataforma de red más confiable de India con nuestra SDN global. Esto amplía nuestro alcance, acelera nuestra entrada en la región y ofrece a los clientes conectividad de alto rendimiento y sin interrupciones en una de las economías más grandes del mundo”, dijo Michael Reid, director ejecutivo de Megaport. “Al llevar nuestra plataforma a India, no solo facilitamos acceso de baja latencia a los principales intercambios de Internet y centros de datos, sino que también ayudamos a los clientes a construir redes ágiles y de alto rendimiento a través de fronteras y ecosistemas en cuestión de segundos”.

Victor Francess, cofundador de Extreme Labs y líder con amplia experiencia en infraestructura y conectividad empresarial, afirmó: “No podría estar más entusiasmado con lo que viene y me enorgullece ver que la red de Extreme IX se integra a la visión global de Megaport”.

“Unir fuerzas con Megaport marca un capítulo nuevo y emocionante para Extreme IX. Durante la última década, hemos construido una de las redes de intercambios de Internet más confiables, resilientes y centradas en la comunidad de India. Con la escala global, la inversión de capital y las capacidades avanzadas de productos de Megaport, ahora tenemos la oportunidad de llevar esta plataforma a un nivel completamente nuevo”.

Acerca de Megaport

Megaport está cambiando la forma en que las empresas conectan su infraestructura, con una plataforma inteligente y sencilla para gestionar todas sus conexiones. Cree redes seguras, escalables y ágiles en apenas unos clics, acceda a las terminales globales y cree rutas privadas en cuestión de minutos. Habiéndose ganado la confianza de las empresas líderes en todo el mundo, Megaport se asocia con los proveedores de servicios globales, operadores de centros de datos, integradores de sistemas y empresas de servicios gestionados y opera en más de 1000 ubicaciones habilitadas en todo el mundo. Megaport cuenta con la certificación ISO/IEC 27001. Súmese a la revolución de las redes en megaport.com.

Acerca de Extreme IX

Extreme IX es la principal plataforma de intercambios de Internet de India, con el mayor tráfico del país y conectando más de 400 redes en 7 ciudades y 49 ubicaciones. Incubada por Extreme Labs, empresa de software e ingeniería de redes con sede en Bulgaria, y fundada con la misión de posicionar a India como un verdadero hub de conectividad digital para Asia, Extreme IX desempeña un papel clave en el desarrollo del panorama de banda ancha del país, impulsando mayores velocidades, mejorando la confiabilidad y facilitando un acceso a Internet más económico para millones de usuarios. Hoy, Extreme IX se mantiene como una plataforma de red confiable y como una pieza esencial de la infraestructura de Internet de India. Visítenos en extreme-ix.org.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

