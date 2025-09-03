Meeting Owl 4+ de Owl Labs recibe la certificación de Microsoft Teams y amplía las soluciones híbridas para reuniones empresariales

Con el aval de la certificación completa de Microsoft en todo su sistema conectado, Owl Labs ofrece soluciones informáticas flexibles y fáciles de implementar, que se adaptan perfectamente a cualquier espacio de reunión

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Owl Labs, líder en tecnología integral (360 grados) para videoconferencias híbridas y colaboración híbrida con IA, ha anunciado hoy que su solución Meeting Owl 4+ ha obtenido la certificación de Microsoft Teams. Con este logro, Meeting Owl 4+ se suma a Meeting Owl 3 y Owl Bar en la lista de periféricos certificados para Microsoft Teams. Ahora que tiene certificado todo su ecosistema, Owl Labs les ofrece a los profesionales de la informática un conjunto completo de soluciones híbridas de colaboración que son líderes en el sector.

Con este hito, Owl Labs consolida su papel como socio informático de confianza y presta servicio a casi 250.000 organizaciones y 92 empresas de la lista Fortune 100. La certificación de Teams demuestra que los productos de Owl Labs cumplen los requisitos más estrictos de los compradores de TI y garantiza una funcionalidad óptima en los ecosistemas empresariales.

"Haber obtenido la certificación de Microsoft Teams para toda nuestra línea de productos demuestra nuestro compromiso con las empresas que compran tecnología informática", afirmó Frank Weishaupt, director ejecutivo de Owl Labs. "Ahora, nuestros clientes tienen la confianza total de que todos los dispositivos del ecosistema de Owl Labs cumplen con los estándares más altos de integración con Teams, y de que los equipos de TI pueden tener la flexibilidad de implementar nuestras soluciones en espacios de reunión de cualquier tamaño, asegurando un rendimiento y una fiabilidad constantes".

Owl Labs redefine la experiencia de las reuniones híbridas, porque iguala las condiciones entre los participantes remotos y quienes se encuentran en la sala. Cada vez más organizaciones están dejando atrás los sistemas rígidos tradicionales montados en la pared y adoptan las soluciones modulares y listas para usar gracias a su sistema plug-and-play de Owl, que ofrecen portabilidad, asequibilidad y flexibilidad. Tanto en una mesa redonda reducida como en una reunión más grande, la tecnología de Owl Labs se adapta a cualquier espacio y tipo de reunión.

La certificación de Teams amplía la lista creciente de avales empresariales de Owl Labs, entre los que se destacan el cumplimiento de la TAA, Cyber Essentials Plus y la certificación BIS, que cumplen con normas estrictas de seguridad y cumplimiento para compradores gubernamentales y empresariales de todo el mundo. Ese mismo hincapié en la fiabilidad se extiende al software desarrollado en Estados Unidos por Owl Labs, que se actualiza continuamente para ofrecer una innovación constante y mejorar la experiencia de las reuniones, además de cumplir con los protocolos de seguridad, que evolucionan constantemente.

Para saber más sobre los productos de Owl Labs, visite owllabs.com.

Acerca de Owl Labs

Owl Labs es la primera empresa en desarrollar soluciones de videoconferencia integrales (360 grados) con inteligencia artificial para facilitar las organizaciones híbridas. Su sistema de dispositivos conectados y el software Owl Intelligence System™ hacen que las reuniones sean más inclusivas y colaborativas, al igualar las condiciones entre los participantes remotos y quienes se encuentran en la sala. La línea de productos Meeting Owl® tiene la primera cámara, micrófono y altavoz de 360 grados con tecnología de inteligencia artificial y conexión WiFi, que enfoca automáticamente a la persona que está hablando. Owl Labs lleva recaudados 47 millones de dólares en financiación y tiene su sede central en Boston, con empleados remotos e híbridos en todo el mundo. Para saber más, visite OwlLabs.com.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Moxie Communications Group | press@owllabs.com