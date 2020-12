Para el año 2040, el 41 % de la población mundial y el 57 % de las economías podrían verse expuestos a inundaciones y más de un tercio de las tierras agrícolas actuales deberán soportar una gran presión hídrica

LONDRES–(BUSINESS WIRE)–Four Twenty Seven, la filial de Moody’s, acaba de publicar un informe en el que se analiza, con tendencias mundiales y conclusiones por países, la exposición futura de la población mundial, las economías y la agricultura a una serie de riesgos climáticos. Mediante una serie de nuevos análisis desarrollados por Four Twenty Seven, el informe evalúa la exposición a inundaciones, estrés por calor, huracanes y tifones, aumento del nivel del mar, incendios forestales y estrés hídrico, y se basa en el único conjunto de datos mundiales conocidos que relaciona la exposición al riesgo físico climático con la ubicación de la población, la paridad del poder adquisitivo (PPA) del PIB y las zonas agrícolas dentro de los países.

«Este novedoso conjunto de datos ofrece un panorama detallado de la exposición de los principales activos humanos y económicos en todo el mundo. Comprender esta exposición es fundamental para los inversores y las instituciones de crédito a la hora de valorar el riesgo climático, pero también para ayudar a dirigir los flujos de financiación hacia la adaptación y la resiliencia donde más se necesitan», explica Emilie Mazzacurati, directora global de Soluciones Climáticas de Moody’s en Moody’s ESG Solutions Group, fundadora y directora ejecutiva de Four Twenty Seven.

Los resultados del informe «Measuring What Matters: A New Approach to Assessing Sovereign Climate Risk» (Medir lo que importa: Nuevo enfoque para evaluar el riesgo climático soberano) tienen importantes repercusiones en la salud humana, la seguridad alimentaria y la productividad económica.

Algunos de los principales resultados:

Se prevé que para 2040 la cantidad de personas expuestas a inundaciones aumente de 2200 a 3600 millones de personas, o del 28 % al 41 % de la población mundial, con aproximadamente 78 billones de dólares, lo que equivale a casi el 57 % del actual PIB mundial, expuestos a inundaciones.

En 2040, más del 25 % de la población mundial podría habitar en zonas donde la frecuencia y gravedad de las altas temperaturas superan con creces los extremos históricos locales, con implicaciones negativas para la salud humana, la productividad laboral y la agricultura. En 2040, para algunas zonas de América Latina, el cambio climático supondrá una exposición del 80 al 100 % de la agricultura a un aumento del estrés térmico.

Para 2040, más de un tercio de la superficie agrícola actual estará sometida a un elevado estrés hídrico. En África, más de 125 millones de personas y más de 35 millones de hectáreas de agricultura estarán expuestos a un mayor estrés hídrico en el futuro, con la consiguiente amenaza para la seguridad alimentaria regional.

Para 2040, casi un tercio de la población mundial podría vivir en zonas en las que las condiciones meteorológicas y la disponibilidad de combustible vegetal permitirían la propagación de los posibles incendios forestales.

Más de la mitad de la población de pequeñas naciones insulares en desarrollo está expuesta a huracanes y tifones, así como a inundaciones costeras exacerbadas por el aumento del nivel del mar. Solo en Estados Unidos y China, son más de 10 billones de dólares del PIB (PPA) la cifra expuesta a huracanes y tifones.

Puede encontrar una copia completa del informe aquí.

El conjunto completo de datos sobre riesgo soberano está disponible, a pedido, en Moody’s ESG Solutions.

ACERCA DE MOODY’S ESG SOLUTIONS

Moody’s ESG Solutions Group es la unidad de negocio de Moody’s Corporation que atiende la creciente demanda mundial de conocimientos ambientales, sociales, de gobierno y sobre el clima. Alberga a Four Twenty Seven, uno de los principales editores y proveedores de datos, inteligencia de mercado y análisis relacionados con los riesgos físicos del clima y el medioambiente. El grupo aprovecha los datos y la experiencia de Moody’s en materia de ESG, riesgo climático y finanzas sostenibles, y colabora con Moody’s Investors Service (MIS) y Moody’s Analytics (MA) para ofrecer un conjunto completo e integrado de soluciones de ESG y riesgo climático, que incluye puntuaciones de ESG, análisis, calificaciones de sostenibilidad y servicios de revisión/certificación de finanzas sostenibles.

Para obtener más información, visite el centro de ESG y Riesgo climático de Moody’s.

