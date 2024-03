Medios de comunicación internacinales solicitan la protección de reporteros en Gaza

Más de 30 medios de comunicación a nivel mundial, incluyendo las principales agencias de noticias, expresaron su solidaridad con los periodistas palestinos en Gaza en una carta abierta.

En esta carta, se hizo un llamado urgente a las autoridades israelíes para que protejan a estos profesionales como civiles.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York, fue quien coordinó este mensaje. Según el CPJ, desde el inicio del conflicto entre Israel y Hamás, al menos 94 periodistas han perdido la vida. De ellos, 89 son palestinos que han fallecido a manos del Ejército israelí, convirtiendo este conflicto en el más letal registrado por la organización.

Los periodistas en Gaza, quienes son prácticamente la única fuente de información en el territorio palestino, llevan casi cinco meses trabajando en condiciones extremas. Continúan desempeñando su labor a pesar de enfrentarse a riesgos personales, como la pérdida de seres queridos, la destrucción de sus hogares y lugares de trabajo, el desplazamiento constante, las interrupciones en las comunicaciones, y la falta de provisiones alimenticias y de combustible.

La carta, firmada por medios como BBC News, The New York Times, Der Spiegel y Haaretz, así como por las agencias de prensa más importantes del mundo como Associated Press (AP), Agence France-Presse (AFP) y Reuters, y la Asociación Mundial de Periódicos (WAN-IFRA), resalta el compromiso y la valentía de estos profesionales que siguen informando a pesar de las adversidades.