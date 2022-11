Medidata lanza Rave Companion, la primera solución escalable para automatizar la entrada de datos HCE en Rave EDC

Rave Companion moderniza la experiencia del usuario de CDE, ahorrando miles de errores potenciales para los centros de ensayos clínicos y los gestores de datos

Rave Companion incrementa la calidad de los datos y puede reducir los costes de monitorización al introducir los datos de origen de las HCE en Rave EDC con menos mecanografía, lo que da lugar a menos errores

La solución se sitúa entre el sistema EHR de un centro, así como otras soluciones de datos sanitarios, y Rave EDC, llevando la presentación de los registros médicos de un paciente directamente a Rave EDC

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Medidata, una compañía de Dassault Systèmes, ha anunciado hoy sus planes de lanzar Rave Companion, una tecnología innovadora, escalable y pendiente de patente que ayuda a los centros de ensayos clínicos a ahorrar tiempo y reducir los errores en la transferencia de datos de la HCE (historia clínica electrónica) al sistema Rave EDC (captura de datos electrónicos, CDE). Rave Companion aborda el antiguo desafío de la industria de la entrada de datos duplicados, permitiendo que los datos estructurados y no estructurados de cualquier registro de salud electrónico sean utilizados directamente por Rave EDC, con unos pocos clics.

“ El número de puntos de datos recogidos como parte de un ensayo clínico ha aumentado exponencialmente y los centros buscan soluciones escalables y fáciles de usar para conectarse a su HCE y reducir la entrada de datos”, señala Dan Braga, vicepresidente de Soluciones de HCE y Sanidad de Medidata. “ Rave Companion es una solución elegante que ayuda a los centros a utilizar los datos existentes de cualquier sistema de HCE en lugar de volver a introducirlos para los ensayos clínicos”, añade.

Medidata ha realizado más de 29 000 ensayos, con más de 1,5 millones de profesionales de las ciencias de la vida en todo el mundo que utilizan su plataforma líder en la industria. Rave Companion se diseñó de forma que proporcionara una funcionalidad inmediata para los datos no estructurados, así como capacidades avanzadas de integración de HCE para aquellos centros conectados a la amplia y rápidamente creciente red de centros de investigación de Medidata. Rave Companion funciona reflejando el esquema de Rave eCRF en una herramienta “compañera” que flota en la parte superior de la pantalla y sigue a los usuarios del sitio mientras navegan a través de varios sistemas de registros que son necesarios para contribuir a la base de datos de investigación.

Para los datos no estructurados, o para los centros que aún no están conectados a la red de Medidata, Rave Companion elimina las actividades de “sillón giratorio” y permite que la experiencia de Rave EDC viaje con los usuarios mientras acceden a su HCE, u otros sistemas clínicos, para encontrar los datos apropiados del paciente. En lugar de volver a teclear, los usuarios pueden ahora simplemente hacer clic en el valor y el eCRF se rellenará por ellos.

El año que viene, Rave Companion también incluirá la presentación de los datos del HCE directamente dentro de la solución, lo que significa que los usuarios no tendrán que abandonar Rave EDC para completar los eCRF, manteniendo toda la experiencia en un solo lugar.

Medidata presentará Rave Companion en su principal evento de ciencias de la vida, NEXT New York, del 15 al 16 de noviembre. Los participantes aprenderán cómo Medidata está abordando los desafíos de la entrada de datos durante una sesión titulada “ Solving the EHR to EDC Challenge: A New Perspective, Approach and Technology” (Resolver el reto de la HCE a la CED: una nueva perspectiva, enfoque y tecnología), con Gene Vinson, director ejecutivo de Gestión de Proveedores Clínicos en Syneos Health, Dan Braga y Samir Jain, director sénior de Soluciones HCE de Medidata.

Medidata es una filial de propiedad total de Dassault Systèmes, que con su plataforma 3DEXPERIENCE se posiciona para liderar la transformación digital de las ciencias de la vida en la era de la medicina personalizada con la primera plataforma científica y empresarial integral, desde la investigación hasta la comercialización.

Acerca de Medidata

Medidata lidera la transformación digital de las ciencias biológicas y lleva esperanza a millones de pacientes. Medidata ayuda a generar la evidencia y la información para ayudar a las empresas farmacéuticas, de biotecnología, dispositivos médicos y de diagnóstico, y a los investigadores académicos a acelerar el valor. Más de 2000 clientes y socios acceden a la plataforma más confiable del mundo para desarrollo clínico, datos comerciales y del mundo real. Medidata, una empresa de Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA), tiene su sede central en la ciudad de Nueva York y cuenta con oficinas en todo el mundo para satisfacer las necesidades de sus clientes. Para obtener más información, visite www.medidata.com y síganos en @Medidata.

Acerca de Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, la compañía de 3DEXPERIENCE, es un catalizador del progreso humano. Ofrecemos entornos virtuales 3D de colaboración para empresas y personas con el objetivo de que imaginen innovaciones sostenibles. Al crear experiencias virtuales gemelas del mundo real con nuestra plataforma 3DEXPERIENCE y sus aplicaciones, nuestros clientes superan los límites de la innovación, el aprendizaje y la producción para lograr un mundo más sostenible en beneficio de los pacientes, los ciudadanos y los consumidores. Dassault Systèmes aporta valor a más de 300 000 clientes de todos los tamaños y en todas las industrias en más de 140 países. Para más información, visite www.3ds.com.

3DEXPERIENCE, el icono de Compass, el logotipo de 3DS, CATIA, BIOVIA, GEOVIA, SOLIDWORKS, 3DVIA, ENOVIA, NETVIBES, MEDIDATA, CENTRIC PLM, 3DEXCITE, SIMULIA, DELMIA e IFWE son marcas comerciales o marcas registradas de Dassault Systèmes, una “société européenne” francesa (Registro Comercial de Versalles B 322 306 440) o sus filiales en los Estados Unidos y/u otros países.

