Médico recibe 2 años y medio de prisión por vender ketamina a Matthew Perry antes de su muerte

Un médico de Los Ángeles fue sentenciado este miércoles a dos años y medio de prisión por vender ketamina ilegalmente al actor Matthew Perry en las semanas previas a su muerte por sobredosis en 2023.

El juez Sherilyn Peace Garnett impuso la condena al doctor Salvador Plasencia, de 44 años, además de dos años de libertad condicional. Durante la audiencia, la jueza recalcó que, si bien Plasencia no suministró la dosis que terminó con la vida del actor, sí contribuyó a mantener su adicción.

“Usted explotó la dependencia del señor Perry para obtener ganancias”, declaró Garnett, señalando que su conducta lo ayudó a “avanzar por un camino que culminó en ese desenlace”.

Plasencia fue esposado y retirado de la sala mientras su madre lloraba entre el público. Aunque pudo haber negociado una fecha para entregarse, sus abogados aseguraron que estaba listo para hacerlo de inmediato.

Antes de la sentencia, la madre y dos medias hermanas del actor ofrecieron emotivas declaraciones. “El mundo llora a mi hermano. Él era el amigo favorito de todos”, expresó Madeleine Morrison.

Plasencia es el primero de los cinco acusados que ya se declararon culpables por su participación en el caso. En julio, admitió cuatro cargos por distribución de ketamina, mientras que la fiscalía retiró otros cinco. Aunque el acuerdo no incluía garantías de sentencia, legalmente enfrentaba hasta 40 años de prisión.

Según los documentos judiciales, el médico reconoció haber aprovechado la vulnerabilidad de Perry, quien luchó durante años contra las adicciones. Ante otro médico, Plasencia llegó a referirse al actor como un “idiota” del que podía obtener dinero.

Perry utilizaba ketamina de manera legal como parte de un tratamiento contra la depresión, pero recurrió a Plasencia después de que su médico habitual se negara a suministrarle mayores cantidades.

La defensa describió su actuar como “imprudente” y “el peor error de su vida”, presentando testimonios de pacientes que lo describieron como un profesional dedicado que superó una infancia marcada por la pobreza.

Los otros cuatro involucrados enfrentarán sus propias audiencias de sentencia en los próximos meses.

Matthew Perry murió a los 54 años, tras décadas de lucha contra las adicciones, incluso durante su etapa en la serie “Friends”, donde alcanzó la fama mundial interpretando a Chandler Bing.