McCarthy Holdings, Inc. inicia la Semana de Apreciación de Obreros

Este evento anual de la empresa celebra a los profesionales dedicados que están construyendo nuestras comunidades.

ST. LOUIS–(BUSINESS WIRE)–McCarthy Holdings, Inc., una de las empresas principales de construcción del país y los constructores autónomos más grandes del país, dedica esta semana a celebrar la fuerza laboral profesional de la empresa. Desde el 29 de agosto al 1 de septiembre , McCarthy organizará eventos en lugares de trabajo de todo el país para reconocer a los más de 4000 profesionales del sector de la construcción y, al mismo tiempo, destacará la importancia de las carreras de construcción para las comunidades locales y la nación.





“La construcción es una carrera increíble y McCarthy tiene una larga tradición de respeto por el arte de construir y las personas que lo hacen posible”, dijo el Presidente y Director Ejecutivo de McCarthy, Ray Sedey. “Estos hombres y mujeres dedicados están en el campo todos los días, trabajando juntos para abordar de manera segura los desafíos de construcción más complejos y brindar resultados excepcionales para nuestros clientes. A medida que nos acercamos al fin de semana del Día del Trabajo, estamos orgullosos de celebrar a nuestros profesionales mano de obra que están construyendo las comunidades donde todos vivimos y trabajamos”.

La Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos informa que se proyectan aproximadamente 168,500 aberturas para trabajadores de la construcción cada año hasta el 2031, en promedio. Associated General Contractors of America (AGC) informa que el empleo en la construcción aumentó en 45 estados año tras año en junio, con una tasa de desempleo en la industria de solo el 3.6 por ciento (AGC, 21 de julio de 2023).

McCarthy emplea a una amplia gama de profesionales mano de obra, incluidos carpinteros, operadores de equipos, obreros, capataces, plomeros, instaladores de tuberías, electricistas, herreros, constructores de molinos y más. Con un enfoque atento en la seguridad, los profesionales mano de obra de McCarthy realizaron por su cuenta más de 25 millones de horas de trabajo en 2022 y lograron una tasa total de incidentes en el proyecto de 0.51, la más baja en la historia de la empresa.

“Las carreras en la construcción ofrecen muchas oportunidades gratificantes”, dijo Erica Gilliland, Directora de Adquisición de Talento de McCarthy. “Estamos enfocados en brindar una gran experiencia a todos los que ingresan a un lugar de trabajo de McCarthy. Esto incluye brindar un lugar de trabajo seguro donde las personas puedan crecer y prosperar con nosotros en proyectos tanto actuales como futuros”.

Con un equipo de 15 profesionales de desarrollo para obreros de tiempo completo en su personal, McCarthy brinda a su fuerza laboral oportunidades de capacitación en clases y en el trabajo durante todo el año. El departamento de capacitación para obreros ofrece aproximadamente 50 cursos que son una combinación de seguridad, desarrollo de liderazgo basado en habilidades y campo para desarrollar una fuerza laboral calificada y preparada para una construcción segura, productiva y de calidad. Además, el Programa de Aprendizaje Registrado de McCarthy brinda a los empleados principiantes la oportunidad de progresar a través de una combinación de aprendizaje en el trabajo e instrucción en clases. En la primavera de 2023, McCarthy abrió su Centro de Innovación y Fuerza Laboral en Chandler, Arizona, una instalación multifuncional dedicada a la capacitación de socios comerciales y mano de obra de McCarthy, y para apoyar el desarrollo de la futura fuerza laboral del sector de la construcción de la región.

McCarthy también participa activamente en una variedad de actividades industriales y de divulgación para presentar carreras de construcción a personas que tal vez no estén al tanto de las oportunidades o no estén seguras de cómo comenzar. Por ejemplo, la firma tiene una larga trayectoria de apoyo a los miembros del servicio de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos durante su servicio y su transición de regreso a la fuerza laboral, asociándose con organizaciones nacionales y regionales para llegar a los veteranos que buscan nuevas oportunidades.

Dada la falta de profesionales mano de obra capacitados tanto ahora como a largo plazo, McCarthy también ha invertido en llegar a estudiantes de todas las edades. McCarthy frecuentemente apoya presentaciones en clases, proyectos prácticos y experiencias de tutoría para fomentar un deseo temprano de aprender más sobre las carreras profesionales en la construcción.

“Los estudiantes, incluso desde la escuela primaria, deberían tener la oportunidad de poder experimentar de qué se trata la construcción y comprender el valor de una carrera en este campo”, dijo Gilliland. “Estamos entusiasmados de abrirles los ojos a las posibilidades”.

Para obtener más información sobre carreras en McCarthy para profesionales mano de obra , visite mccarthy.com/careers/craft-professionals.

Sobre McCarthy

McCarthy Holdings, Inc. es la empresa de construcción nacional privada más antigua del país, con casi 160 años colaborando con socios para resolver desafíos de construcción complejos en nombre de sus clientes, a lo largo de todas las fases del ciclo de vida del proyecto. McCarthy Holdings, Inc. está compuesta por McCarthy Building Companies, Inc. y Castle Contracting, LLC. McCarthy, galardonado repetidamente como Mejor Lugar para Trabajar, ocupa el puesto 19 entre los constructores nacionales más grandes (Engineering News-Record, mayo de 2023). Con aproximadamente 7,400 empleados asalariados y profesionales mano de obra, la firma tiene oficinas en St. Louis; Atlanta; Collinsville, Illinois; Kansas City, Kansas; Omaha, Nebraska; Fénix; Las Vegas; Denver; Austin, Channelview, Dallas y Houston, Texas; y San Diego, Newport Beach, Los Ángeles, San Francisco, San José y Sacramento, California. McCarthy es 100 por ciento propiedad de los empleados.

Contacts

Susan Garritano

McCarthy Building Companies

314-968-3300

sgarritano@mccarthy.com