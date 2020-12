May Mobility elige a Velodyne Lidar como su proveedor de lidar de largo alcance

Velodyne proporciona sensores Alpha Prime™ para transbordadores autónomos

SAN JOSÉ, California–(BUSINESS WIRE)–Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR) anunció hoy un acuerdo de venta de sensores Alpha Prime™ con May Mobility, pionera dentro de la tecnología de vehículos autónomos (autonomous vehicle, AV). May Mobility eligió a Velodyne como proveedor de sensores lidar de visión envolvente de largo alcance para su creciente flota de transbordadores autónomos.





Alpha Prime de Velodyne es un sensor lidar de próxima generación que utiliza la tecnología patentada de percepción de visión envolvente de 360 grados de Velodyne para respaldar la movilidad autónoma segura y de alto rendimiento. Como resultado de más de diez años de innovación y pruebas de lidar, Alpha Prime permite una navegación precisa y confiable para el funcionamiento autónomo en tiempo real en entornos urbanos y de carreteras. El sensor detecta y rastrea vehículos, peatones y otras obstrucciones para ayudar a los vehículos autónomos a navegar de manera segura a varias velocidades, al viajar de día y de noche en diversas condiciones de carreteras como lluvia, aguanieve y nieve.

“Velodyne Lidar es un valioso socio y hemos elegido sus sensores lidar de vista envolvente de largo alcance porque los mismos se integran de buena manera con nuestros sistemas AV. Esto nos permitirá continuar mejorando la operación y seguridad general de nuestros transbordadores y ampliar las capacidades de nuestros vehículos a una gama más amplia de dominios de diseño operativo”, expresó Edwin Olson, cofundador y director ejecutivo de May Mobility.

May Mobility actualmente se encuentra operando activamente vehículos transbordadores autónomos en Grand Rapids, Michigan y ha provisto más de 265 000 viajes AV seguros para los consumidores desde 2018. Las próximas implementaciones planificadas en 2021 incluyen las de Arlington, Texas y la ciudad de Higashi-Hiroshima, Japón.

“La tecnología autónoma innovadora de May Mobility ayuda a transformar la movilidad urbana, al brindar servicios de transporte seguros y accesibles”, comentó Anand Gopalan, director ejecutivo de Velodyne Lidar. “May Mobility demuestra cómo los sensores lidar de Velodyne ayudan a que los transbordadores autónomos sean seguros y eficientes, lo que los posiciona para cerrar las brechas y los cuellos de botella presentados por el transporte público”.

Acerca de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR) marcó el comienzo de una nueva era de tecnología autónoma con la invención de sensores lidar de visión envolvente en tiempo real. Velodyne es la primera empresa especializada en lidar que cotiza en la bolsa y es conocida en todo el mundo por su amplia cartera de innovadoras tecnologías lidar. Las revolucionarias soluciones de software y sensores de Velodyne brindan flexibilidad, calidad y rendimiento para satisfacer las necesidades de una amplia gama de industrias, que incluyen vehículos autónomos, sistemas avanzados de asistencia al conductor (advanced driver assistance systems, ADAS), robótica, vehículos aéreos no tripulados (unmanned aerial vehicles, UAV), ciudades inteligentes y seguridad. A través de la innovación continua, Velodyne se esfuerza por transformar vidas y comunidades al promover una movilidad más segura para todos. Para obtener más información, visite www.velodynelidar.com.

Acerca de May Mobility

May Mobility actualmente está dando paso a una mejor vida a través del transporte autónomo. Ofrecemos soluciones que trabajan en las comunidades de hoy para acelerar el trayecto hacia un futuro en el que las personas puedan conducir menos y vivir más. El objetivo de la empresa es lograr un mundo en el que los sistemas de conducción autónoma aumenten la confiabilidad del transporte, hagan que las carreteras sean mucho más seguras y apoyen un mejor uso del terreno para fomentar espacios más verdes, vibrantes y habitables. Para obtener más información, visite maymobility.com.

