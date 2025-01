Maximiza tus ahorros en la temporada de impuestos con Metro: obtén más de $1,300 en beneficios con 4 teléfonos gratis y una cuarta línea gratis

BELLEVUE, Washington--(BUSINESS WIRE)--T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS):





Cuáles son las novedades: ¡es un nuevo año y Metro by T-Mobile ofrece nuevos ahorros! Metro (NASDAQ: TMUS) anunció que a partir de hoy, los clientes nuevos pueden llevarse cuatro Samsung Galaxy A16 5G por nuestra cuenta al obtener 4 líneas de cualquier plan Metro Flex (y la cuarta línea es gratis). Eso es más de $1,300 en ahorros en su primer año con Metro. Los clientes pueden conectar a la familia desde tan solo $120/mes con AutoPago ($125 el primer mes) en el plan Metro Flex Start. Eso significa que los clientes pueden obtener cuatro teléfonos gratis y pagar solo $30 por línea en el plan Metro Flex Start, y además obtener la activación gratis por tiempo limitado, en las tiendas Metro en todo el país. Estos planes están repletos de beneficios insuperables, como upgrades de teléfonos cada año con las mejores ofertas de Metro en ciertos equipos cuando los clientes nuevos y existentes intercambian sus teléfonos, además de llamadas, textos y datos sin límites —sin contratos, sin verificación de crédito y sin sorpresas—. Sin mencionar que los clientes disfrutan de la red de prepago más rápida del país. ¡Qué manera de arrancar el año nuevo con ahorros y velocidad!

Por qué es importante: a medida que la gente comienza un nuevo año y evalúa sus finanzas, esta oferta épica de Metro es la forma ideal para mantenerse enfocados y ahorrar más de mil dólares justo a tiempo para la temporada de impuestos. Además de las ofertas para obtener cuatro smartphones nuevos gratis, los clientes de Metro Flex obtienen:

Los mejores beneficios en prepago: los clientes de Metro Flex obtienen una membresía de Amazon Prime (con un valor de $14.99/mes) para envíos rápidos y gratis, streaming ilimitado y ahorros exclusivos; ahorros semanales y descuentos únicos a través de T-Mobile Tuesdays, como 10 centavos de descuento en hasta 20 galones de combustible Shell para aplicar a un llenado de tanque y entradas al cine por $5; una suscripción gratis por toda la temporada a MLB.TV; 100 GB de almacenamiento gratis con Google One; y la protección de Scam Shield, ¡todo incluido!

Upgrades anuales en las mejores ofertas en teléfonos de Metro: con sus planes Flex, Metro es la única marca de prepago que les da a sus clientes nuevos y existentes maneras de obtener las mismas grandes ofertas en teléfonos, como un Samsung Galaxy A16 5G por nuestra cuenta al unirse y un upgrade todos los años con las mejores ofertas de Metro en ciertos equipos al intercambiar su teléfono. Esto significa que los clientes que llevan más de 12 meses en el plan Metro Flex Plus pueden obtener un Samsung Galaxy A36, Moto G Stylus o Moto Edge por nuestra cuenta según las ofertas actuales.

5G que deja atrás a la competencia: el Samsung Galaxy A16 5G tiene el superimpulso de la red de prepago más rápida del país que brinda conectividad de última generación para descargar ese programa favorito de Amazon Prime o realizar videollamadas.

Para quiénes es importante: para quienes buscan maximizar su reembolso de impuestos con ofertas increíbles en teléfonos y planes de servicio móvil.

Qué más: los clientes de Metro pueden obtener un teléfono increíble, el Samsung Galaxy A16 5G, a un precio asombroso: por nuestra cuenta. Pueden hacer streaming de sus programas favoritos en la pantalla grande de 6.7 pulgadas, preocuparse menos por la temida batería baja gracias a la carga superrápida y mantenerse conectados dondequiera que estén con la red 5G más grande del país.

Para más información sobre el Samsung Galaxy A16 5G disponible en tiendas Metro en todo el país, visita https://hola.metrobyt-mobile.com/deals/samsung.

Te contamos cómo funciona: si usas muchos datos, más de 35 GB/mes, podrías notar velocidades más bajas si nuestra red está congestionada. Streaming de videos en SD. Necesitarás email y datos (para verificar tu nombre y dirección) para suscribirte. Upgrades Flex: se aplica impuesto sobre ventas. Obtén ofertas en hasta 4 líneas (cada línea tiene su propia cuenta regresiva). Si cambias o cancelas el servicio, la cuenta regresiva para tu próxima oferta vuelve a comenzar. Si obtienes un teléfono con descuento al unirte o agregar una línea y quieres cambiarte a un plan con precio base más barato en los próximos 6 meses, deberás pagar $50 para cambiar de plan. ¿Actualmente eres cliente de Metro o T-Mobile? Solo cámbiate a un plan Flex y estarás listo para las ofertas después de 12 meses. Como cualquier otra cosa en este mundo loco, los detalles de Metro Flex podrían cambiar. Cuarta línea gratis: requiere 4 líneas. El descuento termina si cambias de plan o cancelas alguna línea. La más rápida: según el análisis de Ookla® de los datos de Speedtest Intelligence® para ciertas compañías de servicio móvil prepago correspondientes a EE. UU. para el primer semestre de 2024. Las marcas comerciales de Ookla se usan bajo licencia y se reproducen con permiso. Detalles y ofertas actuales en la app T-Mobile Tuesdays.

Acerca de T-Mobile

T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un-carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T-Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T-Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T-Mobile, Metro by T-Mobile y Mint Mobile. Para más información, visita https://es.t-mobile.com

