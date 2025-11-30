Max Verstappen triunfa en Qatar y define el Mundial de Fórmula 1 en la última fecha

Max Verstappen (Red Bull) logró una victoria contundente en el Gran Premio de Qatar, resultado que mantiene al rojo vivo la pelea por el título mundial a solo una carrera del cierre de la temporada 2025.

La jornada estuvo marcada por las estrategias de neumáticos, ya que los pilotos tenían prohibido superar las 25 vueltas con la misma goma, lo que obligó a realizar al menos dos paradas en boxes. En ese contexto, McLaren falló en su planificación y dejó escapar una oportunidad clave.

Oscar Piastri aprovechó los errores de su equipo y finalizó en un sólido segundo lugar, mientras que Lando Norris —quien llegaba con posibilidades de coronarse campeón— solo pudo terminar cuarto. Carlos Sainz, con un destacado desempeño para Williams, completó el podio en una carrera tensa de principio a fin.

Con este triunfo, Verstappen, cuatro veces campeón del mundo, se ubicó a solo 12 puntos del líder del campeonato, Norris, quien suma 408 unidades. La definición entre ambos se trasladará ahora a Abu Dhabi.

Por su parte, el argentino Franco Colapinto, que largó desde boxes, recuperó terreno tras el incidente entre Pierre Gasly y Nico Hulkenberg. Su ritmo constante le permitió avanzar hasta el 14° puesto, beneficiado también por los abandonos de Hulkenberg y Bearman.

La temporada 2025 llegará a su final el 7 de diciembre, cuando se dispute el Gran Premio de Abu Dhabi, donde se definirá al nuevo campeón de la Fórmula 1.