Max, el medallista de oro que superó el cáncer hace tres años

Canadá.- La historia del atleta Max Parrot, el medallista de oro olímpico, es un ejemplo de superación y de que los milagros existen.

El atletan hace tres años veía imposible el triunfo que le dio hace unos días a los canadienses en la modalidad de snowboard slopestyle, al alzar la medalla de oro.

“Hace tres años, en este mismo momento, estaba en la cama de un hospital para someterme a 12 minutos de quimioterapia”, recordó el medallista de oro al hablar de su vida.

Remembró que se enteró de su diagnóstico en el 2018, cuando le encontraron un linfoma de Hodgkin que tuvo que tratar con quimioterapia y otros medicamentos.

Fueron seis meses de tratamiento, 12 quimioterapias a las que se sometió para ganarle la batalla a la enfermedad.

“Nunca fue una opción que el cáncer me ganara, pero tenía miedo la mayor parte del tiempo; no sabes cómo va a funcionar el tratamiento, no sabes lo que te depara la vida”, dijo el medallista de oro.

Tras su regreso, logró no solo el oro con 90.96 puntos, en el 2019 ganó los X Games de Noruega, en el 2020 los Aspen y en el 2021 alcanzó una medalla de plata en el Mundial de big air.

“Hace tres años, en ese hospital, estaba viviendo una pesadilla… Ahora estoy aquí, dedicándome a mi pasión”, dijo el atleta sobre su hosadía y enseñanza de vida.

Indicó que para el parece irreal como, a pesar de tener fe y esperanza de ganarle a la enfermedad, hoy es un ejemplo y un sobreviviente.

El medallista de oro, agradeció el proceso que pasó, porque lo hizo una persona distinta. “Realmente adoro la persona en la que me he convertido, y también en la que me convertiré en el futuro”.

Además, señaló que superar el cáncer y ganar la medalla olímpica es una muestra de que nada es imposible.