Mawi DNA Technologies obtiene la certificación CE para la cartera de productos de recolección de muestras

HAYWARD, California.–(BUSINESS WIRE)–Mawi DNA Technologies (Mawi), líder en tecnologías de recolección de muestras biológicas, anuncia que la compañía recibió la marca CE y la aprobación de la MHRA del Reino Unido para su cartera de dispositivos de recolección no invasivos iSWAB. Esta aprobación incluye los tubos de recolección de sangre entera HemaSure-OMICS de Mawi para gDNA, cfDNA y RNA de la misma muestra y el hisopo NextSWAB 100% moldeado por inyección.

La Certificación CE, reconocida internacionalmente, significa que los productos de Mawi cumplen con las directivas de dispositivos médicos de Europa y el Reino Unido. Con la marca CE y la aprobación de la MHRA del Reino Unido, Mawi puede comercializar su gama completa de productos en el Reino Unido, la Unión Europea y todos los países que reconocen este estándar de ensayos de diagnóstico molecular.

“Las aprobaciones de la MHRA del Reino Unido y la marca CE son hitos importantes para Mawi”, dijo el Dr. Bassam El-Fahmawi, director ejecutivo de Mawi DNA Technologies. “Nos permite expandir la utilidad y el acceso de nuestras innovadoras tecnologías de recolección de muestras biológicas desde el uso exclusivo de investigación hasta el mercado de diagnóstico molecular in vitro en Europa. “Además, crea oportunidades para colaborar y asociarse con empresas y organizaciones europeas para integrar nuestros productos en segmentos de mercado regulados y de alto valor, como pruebas de diagnóstico molecular, ensayos clínicos y vigilancia de enfermedades infecciosas”.

“Recibir la marca CE y la MHRA del Reino Unido es un gran logro para nuestra empresa”, dijo Hanzel Lawas, gerente de Sistema de Gestión de Calidad (QMS) y Operaciones en Mawi. “Junto con nuestra reciente certificación ISO 9001/13485, reafirma nuestra conformidad con las directivas de dispositivos médicos de diagnóstico in vitro (IVD) y nuestro compromiso de ofrecer productos de alta calidad que cumplan con las expectativas de nuestros clientes y los requisitos reglamentarios”.

Acerca de Mawi DNA Technologies

Mawi DNA Technologies, fundada en el 2013, ha desarrollado y comercializado la tecnología iSWAB, sistema innovador para la recolección de muestras biológicas. La misión de Mawi es mantener la integridad de las muestras de cualquier parte del mundo a temperatura ambiente, lo que permite una verdadera diversidad de muestras en cualquier segmento geográfico o de población. At Mawi, The Future of Biosampling is Here™. Para obtener más información, visite http://www.mawidna.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

