Mavenir obtiene dos victorias en el 2023 5G Challenge de la NTIA

RICHARDSON, Texas–(BUSINESS WIRE)–Mavenir, el proveedor de software de red que construye el futuro de las redes con soluciones nativas en la nube que se ejecutan en cualquier nube, ganó dos premios en el 2023 5G Challenge; una competición organizada por la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información (NTIA), en colaboración con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos (DoD). La ceremonia de clausura, celebrada en las instalaciones de CableLabs/Krio, en Boulder, Colorado, el 21 de septiembre, confirmó a Mavenir como ganadora de dos premios: Pruebas de movilidad y traspaso, y pruebas Wraparound para la unidad central (CU) y la unidad distribuida (DU) de Open RAN, con lo que el premio total concedido a Mavenir asciende a $850.000.





El 2023 5G Challenge se centró en las pruebas de interoperabilidad, las pruebas de interfaces abiertas entre los subsistemas especificados por la Open RAN, la interoperabilidad multiproveedor entre unidades de radio (RU), unidades centralizadas y unidades distribuidas combinadas (CU+DU), así como la integración de extremo a extremo y las pruebas de traspasos entre distintos proveedores.

John Baker, vicepresidente sénior de Desarrollo Empresarial de Ecosistemas en Mavenir, expresó: “ Con este concurso 5G, la NTIA y el DoD han confirmado y reconocido que Open RAN solo es una realidad cuando se demuestra la interoperabilidad entre diferentes proveedores, gracias por esta declaración tan importante y poderosa. Felicitaciones también a Mavenir por haber ganado junto con sus socios de interoperabilidad, entre los que se incluyen NewEdge, Radisys y Lions”.

BG Kumar, presidente de Redes de Acceso, Plataformas y MDE en Mavenir, expresó: “ Estamos orgullosos de haber sido parte del 5G Challenge de la NTIA, y llegar a la etapa final de esta prestigiosa competencia es un testimonio del compromiso de Mavenir para dar forma al futuro de las redes con nuestras soluciones de software nativas de la nube. Este premio subraya el compromiso de Mavenir para ampliar los límites de lo que es posible en el ámbito de las redes multiproveedor nativas de la nube, abiertas e interoperables del futuro”.

El anuncio de la NTIA de los ganadores finales puede consultarse aquí: NTIA, Department of Defense Announce Final Winners of the 2023 5G Challenge | National Telecommunications and Information Administration

Mavenir está construyendo el futuro de las redes y siendo pionera en tecnología avanzada, centrándose en la visión de una única red automatizada basada en software que funciona en cualquier nube. Como único proveedor de software de red nativo en la nube de extremo a extremo de la industria, Mavenir se centra en transformar la forma en que el mundo se conecta, acelerando la transformación de la red de software para más de 300 proveedores de servicios de comunicaciones y empresas en más de 120 países, que atienden a más del 50% de los abonados del mundo. www.mavenir.com

