Mauricio Dubón, el beisbolista hondureño que ha ganado dos guantes de oro a mejor jugador 

El beisbolista hondureño Mauricio Dubón ganó su segundo Guante de Oro como mejor utility en la MLB, consolidándose como un referente latinoamericano en el deporte de alto nivel.

Su destacada actuación con los Astros de Houston lo ha llevado a obtener uno de los mayores honores defensivos de las Grandes Ligas, generando orgullo en Honduras y la comunidad centroamericana.

Este galardón, entregado anualmente por la MLB, reconoce el talento y la versatilidad defensiva de los jugadores.

Dubón, quien ha sido pieza clave en diversas posiciones para los Astros de Houston durante la temporada 2025, se convirtió en el primer hondureño en recibir el Guante de Oro como utility, un rol que exige habilidades excepcionales tanto en el infield como en el outfield.

Su primer galardón lo recibió en el 2023, convirtiéndose en el primer centroamericano en recibirlo.

Un logro histórico para Centroamérica

La hazaña de Mauricio Dubón es motivo de celebración no solo para su país, sino para toda la región centroamericana. Su perseverancia y rendimiento ejemplar han inspirado a numerosos jóvenes deportistas.

Dubón atribuye el triunfo al esfuerzo y apoyo de su familia, además del respaldo recibido en Houston.

El Guante de Oro es uno de los reconocimientos más codiciados en el béisbol profesional. Otros latinos han obtenido este premio antes, pero Dubón destaca al poner a Honduras en el panorama internacional del deporte.

Para la MLB y especialistas deportivos, su victoria abre horizontes para futuros talentos en Centroamérica.

Este importante logro se suma a otros hitos recientes de deportistas hondureños en el exterior.