Maura, la pequeña de 7 años de edad diagnosticada con cáncer de mama

Chile.- La historia de Maura, una pequeña de 7 años de edad diagnosticada con cáncer de mama ha conmocionado a la opinión pública.

Según relatos de la madre, la menor comenzó a presentar síntomas a los 5 años de edad cuando le tocó un bulto al bañarla.

Inmediatamente, la llevó a un especialista y le notificaron que no era nada maligno. La negligencia médica podría arrebatarla la vida a la menor.

“Al secarla y colocarle crema, noté un porotito debajo del pezón. El doctor me recalcó que lo que tenía no era normal. Dijo que si esperaba mucho, iba ir creciendo, pero nunca me dijo que podía llegar a esto”, explicó Patricia Muñoz a los medios de comunicación.

Maura, dos años después ha sido diagnosticada con cáncer y está en proceso para saber si no llegó a la metástasis después de haberle extirpado los senos.

“Mi hijo está mutilada y ese es el dolor que yo tengo”, dijo la madre de la pequeña de 7 años que continúa bajo observación médica.

La familia está solicitando ayuda para llevar a la pequeña a Barcelona para confirmar que su hija puede tener el tratamiento adecuado.

Una de las preocupaciones es que Maura desarrolle metástasis, y en un futuro arrebatarle la vida.

Hasta el momento, el caso de esta niña de 7 años de edad es el único en el mundo. En EEUU se registró un caso, pero la menor tiene 10 años de edad.

“El caso en EEUU científicamente solo se da uno de 200 millones de niñas y en el caso de Chile solo se da uno de 400 millones de niñas”, se indicó.