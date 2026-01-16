Matthew McConaughey protege su voz e imagen frente al uso de IA

El actor estadounidense Matthew McConaughey dio un paso inédito para proteger su identidad digital al registrar fragmentos de su voz y material audiovisual ante las autoridades de propiedad intelectual de Estados Unidos. La medida busca impedir que su imagen y su voz sean utilizadas sin autorización en plataformas de inteligencia artificial.

El trámite fue presentado ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) por la rama comercial de la fundación Just Keep Livin, creada por McConaughey junto a su esposa, Camila Alves, de acuerdo con registros oficiales consultados por la AFP. Con esta acción, el actor pretende establecer un marco legal claro frente al uso no consentido de su identidad en tecnologías de IA generativa.

La iniciativa surge en un contexto de creciente preocupación entre artistas y figuras públicas por la reproducción digital de sus voces e imágenes. Desde la popularización de herramientas como ChatGPT y otras plataformas de inteligencia artificial, se han multiplicado los casos de imitaciones no autorizadas. Sin embargo, pocos creadores han optado por vías legales formales. Uno de los antecedentes más conocidos es el de Scarlett Johansson, quien en 2023 demandó a una aplicación por utilizar una imagen generada por IA con rasgos similares a los suyos sin permiso.

A diferencia de otros artistas críticos de la tecnología, McConaughey no rechaza la inteligencia artificial de manera absoluta. De hecho, es inversionista en la empresa ElevenLabs, especializada en clonación de voces, que ya desarrolló una versión de su voz mediante IA. Según su abogado, Kevin Yorn, el objetivo es garantizar que los creadores cuenten con protecciones equivalentes a las de cualquier empresa y que puedan beneficiarse económicamente del uso autorizado de su imagen y su voz.

En Estados Unidos, la protección legal frente al uso no autorizado de identidades digitales varía según el estado y la legislación federal. Existen normas como la Ley de Derechos de Celebridades de California, que reconoce el control comercial sobre nombre, imagen y voz incluso después de la muerte; y la ELVIS Act de Tennessee, aprobada en 2024, que protege a músicos y artistas contra la clonación de voces mediante IA. A nivel federal, propuestas como la NO FAKES Act buscan establecer derechos de propiedad sobre la imagen y la voz, mientras que la TAKE IT DOWN Act, aprobada en 2025, facilita la eliminación de deepfakes y contenido íntimo no consensuado.

El caso de McConaughey refleja cómo figuras del entretenimiento comienzan a anticiparse a los desafíos legales que plantea la inteligencia artificial, en un debate que combina innovación tecnológica, derechos de autor y protección de la identidad personal en la era digital.