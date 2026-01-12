Mattel lanza su primera Barbie autista para promover la inclusión

Mattel Inc. amplió su apuesta por la inclusión al presentar una nueva Barbie autista, que se suma a su línea de muñecas enfocadas en representar la diversidad. Esta colección ya cuenta con modelos que reflejan distintas condiciones y características, como el síndrome de Down, la ceguera y el vitíligo, tanto en Barbie como en Ken.

La compañía explicó que el desarrollo de esta muñeca tomó más de 18 meses y se realizó en colaboración con la Red de Autodefensa del Autismo, una organización sin fines de lucro dedicada a promover los derechos y una representación más justa de las personas autistas en los medios. Según Mattel, el diseño busca reflejar algunas de las formas en que las personas con autismo perciben e interpretan el mundo que las rodea.

El proceso no estuvo exento de retos. Especialistas involucrados en el proyecto señalaron que el autismo es un espectro amplio, con comportamientos y desafíos que varían considerablemente entre individuos y que, en muchos casos, no son visibles a simple vista. Por ello, el objetivo fue crear una muñeca que ofreciera una representación respetuosa y simbólica, más que una imagen única o definitiva del autismo.