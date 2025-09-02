Matan a un diplomático de Indonesia en plena calle de la capital de Perú

La capital de Perú fue escenario de un violento ataque que terminó con la vida de un diplomático consular de la embajada de Indonesia.

El asesinato de diplomático indonesio en Lima se produjo en plena vía pública, causando conmoción tanto entre la comunidad diplomática como en la sociedad peruana.

Según informaron las autoridades y la cancillería peruana, el suceso ocurrió la tarde del lunes en el distrito de Surco, uno de los más transitados de Lima.

El diplomático, identificado como Zetro Leonardo Purba, de 40 años, quien llegaba la noche del lunes al edificio donde vivía en su bicicleta cuando fue interceptado en la entrada por un hombre que le disparó dos veces.

Las cámaras de vigilancia difundido por televisoras locales. A pesar de los intentos por auxiliarlo, Sulaiman falleció camino al hospital, según reportó la agencia AP New.

“La policía lamenta el asesinato de un trabajador diplomático de la embajada de Indonesia en el distrito de Lince, Lima. Activamos inmediatamente el Plan Cerco e iniciamos las investigaciones para identificar y capturar a los responsables”, indicó esa fuerza en sus redes sociales.

Reacciones internacionales y avance en la investigación

La noticia del asesinato del diplomático ha generado preocupación entre los países de la región asia-pacífico y latinoamericana.

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú expresó sus condolencias e indicó que se están coordinando esfuerzos conjuntos con la policía y la embajada de Indonesia para esclarecer el crimen.

Algunos analistas consideran que este caso podría incrementar la atención internacional sobre la seguridad de funcionarios extranjeros en Perú, especialmente cuando existen antecedentes de crímenes similares en la región.

Las autoridades aún no descartan ninguna hipótesis, incluyendo el posible móvil del robo o motivos personales.

La embajada de Indonesia se encuentra colaborando estrechamente con las instituciones locales mientras se desarrollan las investigaciones.