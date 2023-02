Mata a su compañero de vivienda de un disparo cuando este celebraba que ganó la lotería

EEUU.- Un hombre cegado por la ira mató a su compañero de vivienda cuando este celebraba que ganó en la lotería 300 dólares.

La víctimas fue identificada como Juan Lora de 62 años de edad , quien trabajaba como potero.

Según el reporte policial, el hombre le disparó en la cabeza tras una acalorada discusión.

“El hombre le dio a su compañero de vivienda un disparo cuando este celebraba su premio de lotería”, se agregó.

