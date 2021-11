Mastercard amplía su apoyo a los pagos en tiempo real en Latinoamérica con la adquisición de Arcus

La plataforma integral de Arcus mejora la velocidad y el acceso al ecosistema de servicios financieros de México y abre una puerta de entrada a los mercados latinoamericanos

Así mismo permite la entrada de Mastercard Bill Pay en América Latina

PURCHASE, N.Y.–(BUSINESS WIRE)–Mastercard (NYSE: MA) anunció hoy que ha adquirido Arcus FI, un ex alumno del programa Start Path de la compañía, para ayudar a apoyar la entrega de soluciones de pago a proveedores de servicios y otras aplicaciones de pagos en tiempo real en toda América Latina.

Con oficinas en Nueva York y Ciudad de México, Arcus ayuda a habilitar el pago de servicios recurrentes y los servicios de abono y retiro de efectivo para algunas de las mayores empresas de servicios, comercios, fintechs e instituciones financieras en Estados Unidos y México, con expansión en América Latina. Su solución estrella, la Red Arcus Pay, tiene acceso a los grandes comercios y conexión directa con muchas de las empresas proveedoras de servicios en México.

“Este último año se ha demostrado la importancia que tienen las soluciones digitales para las personas y los negocios en toda la región”, dijo Laura Cruz, Presidenta de la División para México y Centroamérica de Mastercard. “Con la adición del equipo de Arcus, mejoraremos las experiencias de pago existentes y crearemos nuevas oportunidades para atender las necesidades cotidianas conectando a más personas a la economía digital.”

La plataforma de Arcus ha recibido recientemente la aprobación para habilitar el procesamiento, la liquidación y la conciliación de pagos en tiempo real a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) de México.

“Edrizio de la Cruz y yo comenzamos esta empresa para ayudar a los inmigrantes como nosotros a tener una forma adecuada de controlar nuestras finanzas y enviar dinero a casa. Durante casi una década, hemos crecido a partir de esas aspiraciones para ayudar a allanar el camino hacia una mayor inclusión financiera en América Latina”, dijo Iñigo Rumayor, cofundador de Arcus. “Hemos recurrido a algunas de las mentes más brillantes de la región, y hemos construido un equipo de clase mundial junto a Marc Sacal, quien nos ha ayudado a expandirnos más allá de los pagos transfronterizos iniciales para ofrecer a la gente un mayor control de sus vidas financieras. Ahora, al formar parte de la familia Mastercard y participar directamente en la red SPEI, ampliamos la oferta que podremos brindar a nuestros clientes.”

Arcus ha contribuido a ser pionera en la adopción de soluciones de pago digitales en América Latina. Hoy en día, la empresa apoya el acceso rápido y fácil a los abonos, retiros y servicios de pago.

Expansión de Mastercard Bill Pay

La tecnología, la red y las relaciones con los clientes de Arcus ayudarán a acelerar la introducción de Mastercard Bill Pay en América Latina. Sus clientes actuales emiten la mayoría de las facturas de proveedores de servicios en los hogares de México y proporcionan conexión a una amplia gama de opciones de pago a través de bancos, fintechs y proveedores de billeteras digitales. Esta misma conectividad proporcionará el canal para un conjunto más amplio de servicios financieros.

Mastercard Bill Pay permite a los consumidores ver, gestionar y pagar sus facturas de servicios domésticos y personales desde la aplicación de su proveedor de servicios financieros preferido, de forma segura, cómoda y con pleno control. Hoy en día ya está en marcha con bancos y uniones de crédito y una red de 135,000 empresas proveedoras de servicios en Estados Unidos como Mastercard Bill Pay Exchange.

Para las empresas proveedoras de servicios, Mastercard Bill Pay puede eliminar el costo de enviar facturas en papel y procesar efectivo y cheques, ofrece una mejor visibilidad del estado de los pagos y les ayuda a conciliar los pagos con las cuentas de los clientes. Las instituciones financieras se benefician al tener mayor relevancia en la vida diaria de sus clientes, lo que se traduce en mayor lealtad y un mayor interés de los clientes en servicios adicionales.

Testimonios de clientes de Arcus

“Arcus es el socio ideal para nosotros por su tecnología de pago en tiempo real, que nos permite ofrecer las soluciones de pago más rápidas para nuestros clientes”, dijo Jorge Hernández Santoyo, Tesorero Corporativo de Sky México y Centroamérica.

“Arcus era el socio tecnológico ideal para nosotros debido a la agilidad de su plataforma, su procesamiento en tiempo real y su fuerte presencia en América Latina”, dijo Guillermo Vicando, CEO y cofundador de Bnext.

“Arcus es el socio ideal para nosotros debido a su tecnología de pago en tiempo real, que nos permite ofrecer las soluciones de pago más rápidas para nuestros clientes”, dijo Karen Iglesias, Gerente de Servicios Electrónicos y Entrega a Domicilio de 7-Eleven México.

” Arcus es el socio ideal para nuestras necesidades. Podemos utilizar su conjunto de soluciones para ofrecer a nuestros clientes una experiencia de pago inigualable en torno al pago de servicios públicos y las opciones de pago en efectivo de sus tarjetas de crédito”. Martin Mexia, director de RappiPay.

” Al asociarse con Arcus, Cuenca ahorra tiempo a sus clientes con una experiencia personalizada, justa y 100% amigable-digital que les permite recargar planes telefónicos y pagar diferentes facturas.” Bibiana Monterde, cofundadora de Cuenca.

Acerca de Mastercard Incorporated (NYSE: MA)

Mastercard es una empresa de tecnología en la industria global de pagos. Nuestra misión es conectar e impulsar una economía digital inclusiva que beneficie a todos, en todas partes, haciendo que las transacciones sean seguras, sencillas, inteligentes y accesibles. Utilizando datos y redes protegidas, alianzas y pasión, nuestras innovaciones y soluciones ayudan a individuos, instituciones financieras, gobiernos y empresas a alcanzar su mayor potencial. Nuestro coeficiente de decencia impulsa nuestra cultura y todo lo que hacemos dentro y fuera de nuestra empresa. Con conexiones a lo largo de más de 210 países y territorios, estamos construyendo un mundo sostenible que abre a posibilidades que no tienen precio para todos. www.mastercard.com

Acerca de Arcus

Arcus es la plataforma líder de Payments-as-a-service (“PaaS”) que permite a cualquier empresa lanzar y ofrecer soluciones de pago innovadoras en Latinoamérica. La misión de Arcus es hacer que los pagos sean posibles para todos. Arcus se esfuerza por mejorar la salud financiera de las personas ayudando a sus clientes a empoderar a sus usuarios, brindándoles una mejor manera de administrar sus pagos. Las empresas más grandes e innovadoras del mundo eligen a Arcus para aceptar y procesar pagos en América, incluidos BBVA, Santander, Walmart, 7-Eleven y Rappi. Arcus se lanzó en 2013 a través de Y-Combinator y cuenta con el respaldo de Ignia, Citi Ventures, Softbank, Initialized Capital, Andreessen Horowitz, Kapor Capital, entre otros.

Proyecciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene proyecciones a futuro de conformidad con las disposiciones de refugio tributario del Acta de Reforma de Litigios de Títulos Privados de 1995. Todas las declaraciones que no sean hechos históricos serán proyecciones a futuro. Cuando se utilicen en este comunicado de prensa, las palabras “creer”, “esperar”, “podría”, “puede”, “podría”, “hará”, “tendencia” o palabras similares se entenderá con la intención de identificar proyecciones a futuro. Ejemplos de proyecciones a futuro incluyen, entre otras, declaraciones que se relacionan con las perspectivas, desarrollos y estrategias comerciales futuras de Mastercard, así como con la adquisición y operación de Ekata por parte de Mastercard. Le advertimos que no confíe indebidamente en estas proyecciones a futuro, ya que se tomó información actualizada a la fecha de su elaboración. Excepto por las obligaciones continuas de la compañía bajo las leyes federales de valores de EE. UU., la compañía no tiene la intención de actualizar o revisar las proyecciones a futuro para reflejar los resultados reales de las operaciones, los cambios en la condición financiera, los cambios en las estimaciones, las expectativas o suposiciones, los cambios en condiciones económicas generales o de la industria u otras circunstancias que surjan y/o existan desde la preparación de este comunicado de prensa o para reflejar la ocurrencia de cualquier evento no anticipado.

Muchos factores e incertidumbres relacionados con la transacción propuesta, nuestras operaciones y nuestro entorno empresarial, todos los cuales son difíciles de predecir y muchos de los cuales están fuera de nuestro control, influyen en si se puede lograr o se logrará alguna proyección a futuro. Cualquiera de estos factores podría causar que nuestros resultados reales o el impacto de la adquisición, difieran materialmente de los expresados por escrito en cualquier proyección a futuro realizada por Mastercard o en su nombre. Dichos factores relacionados con la finalización y el impacto de la adquisición incluyen, entre otros, si se cumplirán todas las condiciones necesarias y si la transacción se cerrará en los términos acordados y de manera oportuna.

Para obtener información adicional sobre otros factores relacionados con el negocio de Mastercard que podrían hacer que los resultados reales de Mastercard difieran materialmente de los resultados esperados, consulte las presentaciones de la empresa ante la Comisión de Bolsa de Valores, incluido el Informe Anual de la empresa en el Formulario 10-K para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2020 y cualquier informe posterior en los Formularios 10-Q y 8-K.

