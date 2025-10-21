Masako Nozawa, la legendaria voz de Gokú, recibe uno de los más altos honores

La reconocida actriz de voz japonesa Masako Nozawa, famosa por interpretar a Gokú en la franquicia Dragon Ball, fue distinguida como una de las Personas de Mérito Cultural de Japón, convirtiéndose en la primera actriz de voz en recibir este prestigioso reconocimiento.

El anuncio fue realizado por Nippon TV, que reveló la lista de 21 galardonados con las distinciones Personas de Mérito Cultural y Orden de la Cultura, otorgadas a figuras que han contribuido al desarrollo de las artes, las ciencias y la cultura del país.

Este reconocimiento, establecido en 1951, incluye una pensión anual de 3,5 millones de yenes (aproximadamente 23.300 dólares) y se entrega a veinte personas cada año. Posteriormente, algunos de los premiados son seleccionados para recibir la Orden de la Cultura, ambas distinciones otorgadas por el Primer Ministro de Japón.

A lo largo de los años, varias figuras del anime y el manga han sido reconocidas con este honor, entre ellas Hayao Miyazaki (2012), Moto Hagio y Shigeru Miyamoto (2019), así como Yoshiyuki Tomino y Yumiko Oshima (2021).

En un emotivo mensaje, Nozawa expresó su gratitud y dedicó el premio a toda la comunidad de actores de voz:

“Recibo este honor en nombre de todos los que formamos parte del mundo del doblaje. Me llena de orgullo que este reconocimiento ilumine a mis colegas, a quienes me precedieron y a las nuevas generaciones que continúan este camino”.

La ceremonia oficial se llevará a cabo el 3 de noviembre, fecha en la que Japón celebra el Día de la Cultura, una jornada dedicada a honrar a quienes enriquecen la identidad cultural del país.