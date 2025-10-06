Honduras

Más lluvia para Honduras por el ingreso de una vaguada 

¡No guarden sus paraguas! El fenómeno afectará gran parte del país centroamericano. Cielo nublado, precipitaciones y actividad eléctrica en mayor parte del territorio nacional. 

  • Jacqueline Alvarenga | 06-10-2025.11:31 am.

El inicio de semana en Honduras estará marcado por lluvias y actividad eléctrica, según el último informe del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

Las autoridades advierten que una vaguada al norte del país provocará precipitaciones de moderadas a fuertes en varias regiones.

Dichas condiciones podrían generar complicaciones en zonas urbanas y rurales durante este lunes 6 de octubre.

Extendiendo el pronóstico, se espera que el occidente, norte, centro y algunas áreas del oriente sean las más expuestas a las lluvias más intensas, con abundantes descargas eléctricas, especialmente por la tarde y noche.

Las lluvias, relacionadas con la inestabilidad atmosférica propia de una vaguada, podrían causar acumulación de agua y deslizamientos de tierra, particularmente en áreas vulnerables.

Zonas más vulnerables ante las lluvias de este lunes 

El Cenaos enfatiza que zonas como Cortés, Santa Bárbara, Atlántida, Yoro y parte de Francisco Morazán podrían verse afectadas por inundaciones repentinas.

Especialistas recomiendan a la población de estas regiones mantenerse alerta y seguir indicaciones de protección civil.

Asimismo, los pobladores deben prevenir accidentes evitando sitios propensos a deslizamientos y crecidas peligrosas.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional de México señala la importancia de consultar información oficial ante cambios rápidos en el clima, especialmente durante la temporada de lluvias.

