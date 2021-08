Más Del 70% de los Mileniales Hispanos Brindan Ayuda Financiera a sus Familiares, y Muchos de Ellos Aumentan la Ayuda Durante la Pandemia

El informe de Mejores Hábitos Financieros de Bank of America encontró que si bien casi la mitad de los mileniales hispanos ha ahorrado menos de $1,000 durante este momento, muchos están comenzando un fondo para emergencias y están dando buenos pasos hacia un futuro financiero más seguro

CHARLOTTE, N.C.–(BUSINESS WIRE)–Mientras los mileniales hispanos continúan lidiando con el gran impacto financiero de la pandemia, casi tres cuartas partes (72%) también están brindando ayuda financiera a la familia, mucho más que los mileniales no hispanos (53%), según un nuevo estudio de Mejores Hábitos Financieros de Bank of America. Además, casi una cuarta parte (23%) aumentó o está aumentando la ayuda financiera para sus familiares debido a la pandemia, incluida la familia inmediata y extendida.

La encuesta también reveló que casi la mitad de los mileniales hispanos (45%) destinó menos de $1,000 a sus ahorros o inversiones durante el último año, y casi una cuarta parte (23%) no pudo ahorrar. A pesar de estos desafíos, la mitad (51%) de los mileniales hispanos es optimista sobre su perspectiva financiera y muchos están dando buenos pasos hacia un futuro financiero más seguro.

“Muchos de los mileniales hispanos están brindando ayuda financiera a sus familiares. Además, enfrentan impactos desproporcionados debido a la reducción de los ahorros y otras dificultades financieras, lo que destaca la necesidad de obtener asesoría a medida que toman medidas proactivas para establecer su seguridad financiera”, dijo Christine Channels, directora de Banca para la comunidad y Protección al cliente en Bank of America. “A través de nuestra plataforma Mejores Hábitos Financieros, estamos comprometidos a ofrecer recursos y asesoría a personas y familias para ayudarles a atravesar tiempos difíciles, prepararse para el futuro y alcanzar sus metas financieras”.

Otras observaciones de este estudio incluyen:

Las brechas en ahorros y fondos para emergencias y la inestabilidad laboral plantean serios desafíos

Antes de la pandemia, el 40% de los mileniales hispanos no tenía un fondo para emergencias (frente al 34% de los mileniales no hispanos), y el 27% no contaba con suficientes ahorros para hacer frente a los impactos de la pandemia (frente al 17%)

El setenta y dos por ciento dice que la pandemia afectó su capacidad de ahorro, incluso más que los mileniales no hispanos (59%)

Hoy en día, el 38% todavía tiene dificultades para ahorrar (frente al 29% de los mileniales no hispanos). Una cuarta parte (24%) vive al día y el 13% tiene problemas para pagar el alquiler o la hipoteca, además de otros gastos básicos

Mientras la inestabilidad laboral continúa siendo un desafío importante, la encuesta encontró que uno de cada cinco mileniales hispanos (19%) aún se encuentra desempleado

El veintiséis por ciento dice que la reducción de ingresos es una de las principales barreras para lograr sus objetivos financieros, seguida de la dificultad de ahorrar (25%) y la inestabilidad laboral (19%)

Un factor que agrava estos desafíos es que el 51% de los mileniales hispanos no cuenta con un modelo financiero a seguir ni nadie que pueda brindarles asesoría financiera, notablemente más que los mileniales no hispanos (39%)

La familia es la base de la vida financiera de los mileniales hispanos

En comparación con los mileniales no hispanos, los mileniales hispanos tienen cuatro veces más probabilidades de apoyar a sus padres o a los padres de sus cónyuges (16% frente a 4%), así como a su familia en el extranjero (17% frente a 4%)

El diecisiete por ciento ha brindado ayuda financiera a la familia desde que tenían la edad suficiente para trabajar, dos veces más que los mileniales no hispanos (8%)

Hoy en día, los mileniales hispanos son dos veces más propensos a tener un mayor sentido de responsabilidad financiera por sus seres queridos (18% frente al 9% de los mileniales no hispanos)

“La familia ha desempeñado durante mucho tiempo un papel importante en las prioridades y decisiones financieras de los mileniales hispanos, y la pandemia ha fortalecido su compromiso con el bienestar financiero de sus seres queridos”, dijo Alberto Garofalo, ejecutivo de Banca para la comunidad y desarrollo de Bank of America. “Nuestro estudio nos muestra que a medida que los mileniales hispanos toman medidas para reconstruir su propia seguridad financiera, también están dando prioridad en gran medida a ayudar financieramente a la familia el próximo año”.

Las mujeres mileniales hispanas se ven afectadas de manera desproporcionada por la responsabilidad de cuidar de otros

Más de la mitad (56%) de las mujeres mileniales hispanas tienen algún tipo de responsabilidad de cuidado, en comparación con el 34% de los hombres mileniales hispanos

Entre estas mujeres que tienen la responsabilidad de cuidar de otros, el 58% aumentó su labor de cuidadora debido a la pandemia (frente al 37% de los hombres mileniales hispanos)

En comparación con los hombres mileniales hispanos, las mujeres mileniales hispanas tienen muchas más probabilidades de compensar el trabajo y el cuidado de los niños (35% frente al 15%) y de haber tenido que dejar de trabajar o reducir las horas de trabajo para cuidar a los niños (19% vs. 9%)

Las mujeres mileniales hispanas que asumieron una mayor responsabilidad de cuidado de otros también tenían más probabilidades que los hombres mileniales hispanos de reportar un desafío financiero, incluida una disminución en los ingresos (30% frente a 20%) y la dificultad de administrar las finanzas y pagar facturas (30% frente a 23 %)

A pesar de los desafíos, los mileniales hispanos están enfocados en el futuro y toman medidas para alcanzar sus metas financieras

El setenta y uno por ciento dice que la pandemia ha influido en sus valores financieros, o en cómo planean gastar y administrar las finanzas, más que los mileniales no hispanos (58%)

Casi una tercera parte (32%) ahora prioriza el ahorro y el presupuesto (frente al 28% de los mileniales no hispanos), y el 27% está más enfocado en sus metas financieras individuales y en la superación personal (frente al 22%)

Casi la mitad de los mileniales hispanos (48%) planea iniciar un fondo para emergencias después de la pandemia (frente al 36% de los mileniales no hispanos) y el 21% ya ha comenzado a ahorrar (frente al 16%)

A medida que los mileniales hispanos le dan prioridad a desarrollar mejores hábitos financieros, continúan solicitando asesoría y orientación mientras buscan tomar el control de sus finanzas y planifican su futuro financiero. La plataforma Mejores Hábitos Financieros de Bank of America conecta a las personas en todas las etapas de la vida con herramientas y recursos relevantes que ayudan a desarrollar conocimientos sobre temas como ahorros y presupuesto, ser dueño de casa, la reducción de deudas y la jubilación para que las personas puedan informarse y tomar decisiones. Para ayudar a las personas y comunidades hispanas a alcanzar sus metas financieras, Mejores Hábitos Financieros también ofrece en español su gama completa de herramientas y recursos fáciles de entender.

Metodología



El estudio realizado por Ipsos en inglés y en español, del 14 al 28 de junio de 2021, se basa en un muestreo probabilístico representativo a nivel nacional de 1,015 adultos de la población general (mayores de 18 años), 515 adultos hispanos (mayores de 18 años) y 394 mileniales hispanos (de 24 a 40 años). Esta encuesta se realizó utilizando KnowledgePanel® de Ipsos, el panel en línea basado en probabilidades más grande y mejor establecido, que representa a la población adulta de EE. UU. Los panelistas son reclutados científicamente en este panel solo por invitación y a través de correo postal enviado a una selección aleatoria de direcciones residenciales. Para garantizar que se incluyan los hogares que no tienen acceso a Internet, Ipsos proporciona acceso a una tableta y conexión a Internet a quienes los necesitan. Debido a este enfoque de muestreo basado en la probabilidad, los hallazgos de KnowledgePanel pueden informarse con un margen de error de muestreo y proyectarse a la población general. El margen de error de muestreo para la población general es de +/- 3.2 puntos porcentuales con un nivel de confianza del 95%, mientras que los márgenes de error de muestreo para el adulto hispano y los mileniales hispanos son de +/- 4.6 y 5.9, respectivamente.

Mejores Hábitos Financieros®



En Bank of America, estamos comprometidos a ayudar a las personas a llevar una mejor vida financiera al ayudarles a prepararse con las habilidades, el conocimiento y la confianza para tener éxito. Por eso, creamos Mejores Hábitos Financieros, una plataforma de educación financiera con herramientas e información que ayuda a las personas a entender cómo administrar su dinero y tomar medidas para mejorar. Como base de Mejores Hábitos Financieros, ofrecemos contenido y herramientas gratuitas de educación financiera que abordan los temas financieros de una manera accesible y fácil de entender. Buscamos continuamente formas de ampliar el alcance de Mejores Hábitos Financieros y también ofrecemos recursos en español en el sitio.

Bank of America



Bank of America es una de las instituciones financieras líderes del mundo que ofrece a personas, pequeñas y medianas empresas y grandes corporaciones una amplia variedad de servicios bancarios, de inversión, de administración de activos y otros productos y servicios de administración financiera y de riesgos. La compañía brinda un servicio incomparable en los Estados Unidos, atendiendo aproximadamente a 66 millones de clientes y pequeñas empresas, cerca de 4,300 centros financieros, aproximadamente unos 17,000 ATM, y una banca digital galardonada con un estimado de 41 millones de usuarios activos, incluyendo aproximadamente unos 32 millones de usuarios móviles. Bank of America es líder mundial en gestión de patrimonio, servicios bancarios corporativos y de inversión, y negocia una amplia variedad de clases de activos, sirviendo a corporaciones, gobiernos, instituciones y personas en todo el mundo. Bank of America ofrece una asistencia líder en la industria a aproximadamente 3 millones de propietarios de pequeñas empresas, a través de una serie de productos y servicios en línea innovadores y fáciles de usar. La compañía presta servicios a clientes a través de operaciones en los Estados Unidos, sus territorios y en cerca de 35 países. Las acciones de Bank of America Corporation (NYSE: BAC) cotizan en la bolsa de valores del New York Stock Exchange.

Para obtener más noticias acerca de Bank of America, incluyendo anuncios de dividendos y otra información importante, inscríbase para recibir alertas de noticias por correo electrónico (solo se ofrece en inglés).

