Un impactante video ha circulado en redes sociales, mostrando el accidente de un avión militar de la Fuerza Aérea de Colombia.

El hecho ha generado conmoción y ha puesto sobre la mesa la discusión sobre la seguridad aérea en operaciones militares, tema recurrente en los últimos años.

El trágico incidente se produjo cuando la aeronave despegaba de Puerto Leguízamo, en la región de Putumayo.

«Se han activado todos los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, así como la investigación correspondiente», dijo el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez.

Detalles del accidente en Colombia y reacción de las autoridades

Testigos aseguran que el avión perdió altitud repentinamente, cayendo a tierra en cuestión de segundos.

La Fuerza Aérea Colombiana informó que se inició una investigación para esclarecer las causas del siniestro y prevenir incidentes similares en el futuro.

No es la primera vez que episodios de esta índole se registran; expertos recalcan la importancia de adaptar protocolos a estándares internacionaless.