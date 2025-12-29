Más de 70 millones de personas están bajo alerta invernal en EEUU 

Más de 70 millones de personas en Estados Unidos se encuentran bajo alerta climática invernal debido a la llegada de intensas tormentas y un marcado descenso de las temperaturas.

Regiones afectadas y medidas de prevención ante la ola invernal

Las zonas más impactadas incluyen el noreste y el medio oeste de Estados Unidos, donde las autoridades han recomendado a la población evitar traslados innecesarios y prepararse para condiciones climáticas extremas.

Se pronostican nevadas intensas, vientos fuertes y temperaturas bajo cero, lo que incrementa el riesgo de accidentes, cortes de energía y daños en la infraestructura, afectando a millones de personas.

Diversos estados han habilitado refugios temporales y reforzado las patrullas de emergencia para prestar asistencia a quienes lo requieran.

En este contexto, expertos aconsejan abastecerse de suministros básicos, resguardar a personas vulnerables y mantener dispositivos de comunicación cargados.

También se han emitido instrucciones específicas para la protección de mascotas y vehículos ante la bajada de temperaturas.