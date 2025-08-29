Más de 200 mil inmigrantes han sido expulsados de EEUU desde que Trump asumió como presidente 

La agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha reportado una cifra récord de inmigrantes deportados en Estados Unidos durante 2025, según datos publicados este 28 de agosto.

La ICE refleja el mayor número de inmigrantes repatriaciones registrado en la última década, lo cual genera múltiples críticas y preocupaciones entre organizaciones defensoras de derechos humanos y comunidades migrantes.

El incremento en las deportaciones responde a nuevos lineamientos y recursos asignados al control migratorio. Según los datos oficiales, hasta la fecha se han realizado miles de operativos que han impactado de forma significativa en las comunidades centroamericanas y latinoamericanas dentro del país.



¿Cuáles son las causas detrás del aumento en las deportaciones?

Expertos consultados que coinciden en que la política migratoria estadounidense en 2025 se ha vuelto más estricta ante el incremento de cruces fronterizos irregulares y las presiones políticas internas.

Las operaciones de ICE han sido especialmente intensas en estados con alta presencia migrante, afectando principalmente a familias y trabajadores en situación irregular.

Además, la cifra récord de deportados resalta el impacto de cambios legislativos aprobados este año, así como el uso de nueva tecnología para identificar y rastrear a las personas con órdenes de deportación.