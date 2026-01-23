Más de 100 millones de personas sufrirán las consecuencias de las intensas nevadas en EEUU 

La ola de frío en Estados Unidos (EEUU) está causando temperaturas extremas que afectan a más de 100 millones de personas.

Este fenómeno, impulsado principalmente por el vórtice polar, ha generado preocupación tanto en las autoridades como en la población, ya que las condiciones climáticas ponen en riesgo la seguridad de las personas y el funcionamiento de servicios esenciales vinculados al transporte y la energía.

El vórtice polar es un sistema de vientos fríos que rodea el polo norte. Cuando se debilita o desestabiliza, parte de ese aire helado se desplaza hacia el sur, provocando que regiones del norte y centro de Estados Unidos experimenten temperaturas inusualmente bajas.

Este fenómeno puede durar varios días, causando problemas en la infraestructura, cortes de electricidad y dificultades para los desplazamientos, así como aumento de las enfermedades respiratorias.

¿Por qué el vórtice polar causa olas de frío tan severas?



El vórtice polar es clave en la formación de olas de frío severas porque, al romperse o desplazarse, permite que masas de aire ártico avancen hasta áreas pobladas.

Este tipo de fenómeno ya ha provocado varios récords históricos de temperatura baja en ciudades importantes.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos ha recomendado limitar las actividades al aire libre y prestar atención a avisos oficiales para evitar accidentes o problemas de salud por el frío extremo.