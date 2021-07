Mary Kay Inc. Promueve el Empoderamiento Económico de las Mujeres y la Igualdad de Género a Través de una Serie de Importantes Compromisos y Alianzas en Todo el Mundo

DALLAS–(BUSINESS WIRE)–Mary Kay Inc., defensora mundial del empoderamiento y el espíritu empresarial de las mujeres, ha reforzado su compromiso de promover la igualdad de género al publicar un documento de posición que da la bienvenida a la Estrategia para la Igualdad de Género de la Comisión Europea 2020 – 2025 y al unirse a las Coaliciones de Acción Global del Foro de Generación por la Igualdad (Generation Equality).





El documento de posición, al que se puede acceder aquí, destaca la estrategia de la Unión Europea sobre la igualdad de género. Según la Unión Europea: “La estrategia presenta objetivos políticos y acciones para lograr un progreso significativo para 2025 hacia una Europa con igualdad de género. El objetivo es una unión donde mujeres y hombres, niñas y niños, en toda su diversidad, sean libres de seguir el camino que elijan en la vida, tengan las mismas oportunidades de prosperar y puedan participar por igual y liderar nuestra sociedad europea”.

“Leyes discriminatorias, estereotipos y prejuicios de género, violencia contra mujeres y niñas: todos estos son problemas globales y deben abordarse en asociación con los sectores públicos y privados y con las organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo”, expresó Julia Simon, directora de Asuntos Legales y de Diversidad en Mary Kay. “Lograr la igualdad de género es fundamental para la supervivencia del planeta y la reconstrucción de economías y sociedades más sostenibles y prósperas”.

Este mes, Mary Kay también se unió al programa “Drivers of change” (Impulsores del cambio) en el Foro Generación por la Igualdad en París, Francia (del 30 de junio al 2 de julio). 26 años después de la declaración de Pekín, el Foro Generación por la Igualdad, convocado por ONU Mujeres y organizado conjuntamente por los gobiernos de México y Francia, es el “momento más crítico en una generación para invertir en la igualdad de género y acelerar el impulso para la seguridad, el liderazgo y las oportunidades económicas de las mujeres1”.

Julia Simon participó en un panel denominado “Cómo crear una estrategia transformadora para las adquisiciones con perspectiva de género”, destinado a crear conciencia de las barreras interconectadas y desproporcionalmente complejas sobre el espíritu empresarial de la mujer y promover adquisiciones que tenga en cuenta las cuestiones de género. A nivel global, 1 de cada 3 negocios son propiedad de mujeres2; sin embargo, las mujeres ganan solo el 1 % del gasto en adquisiciones de los gobiernos y las grandes corporaciones3.Los ponentes compartieron ideas y consejos concretos respaldados por su propia experiencia sobre cómo implementar estrategias de adquisiciones que tengan en cuenta las cuestiones de género (gender-responsive procurement, GRP).

En el Foro de París, Mary Kay también se unió a cuatro de las Coaliciones de Acción de la Generación por la Igualdad a través de compromisos políticos, programáticos y de promoción: Justicia y derechos económicos, Acción feminista por la justicia climática, Violencia de género y Tecnología e innovación. Unas 50 000 personas participaron virtualmente en el Foro, que reunió a 1000 creadores de compromiso, y registró 40 mil millones de dólares en inversiones para la igualdad de género en apoyo de un plan de 5 años para actuar por la igualdad en 6 áreas de acción.

Estos compromisos son los últimos de una serie de esfuerzos de defensa de Mary Kay para apoyar el empoderamiento económico de las mujeres y la igualdad de género en reuniones de alto nivel en todo el mundo junto a sus socios de la ONU y socios estratégicos locales.

El 16 de marzo de 2021, Deborah Gibbins, directora de Operaciones de Mary Kay, participó en la reunión Global Compact Gender Equality (Pacto Mundial para la Igualdad de Género) de las Naciones Unidas para analizar cómo Mary Kay empodera a las mujeres emprendedoras en casi 40 países. Gibbins destacó datos recién publicados por el Banco Mundial 4 que revelan que, en promedio, en todo el mundo, las mujeres tienen tres cuartas partes de los derechos legales de los hombres. Desafió a las empresas a oponerse a las discriminaciones legales y abogar por reformas para cerrar las brechas, a fin de que las mujeres puedan alcanzar su máximo potencial. El evento reunió a más de 5000 personas del sector empresarial, las Naciones Unidas, los Estados miembros y organizaciones de la sociedad civil de más de 100 países, y el 75 % de los participantes fue en representación del sector privado.

El 24 de marzo de 2021, en el marco de la Comisión de la Condición de las Mujeres (Commission on the Status of Women, CSW65), Gibbins participó en un panel organizado por Women's Empowerment Accelerator (WEA) (Acelerador de Empoderamiento de la Mujer) titulado "Women Leading Economic Recovery Through Entrepreneurship" ("Mujeres que lideran la recuperación económica a través del espíritu empresarial"), donde destacó la necesidad de asociaciones entre el sector público y privado para ayudar a desarrollar un ecosistema propicio para las mujeres emprendedoras. Iniciado por Mary Kay en colaboración con 5 agencias de la ONU, The Women's Entrepreneurship Accelerator se presentó como un ejemplo del impacto excepcional de las asociaciones múltiples para agilizar el cambio.

Del 26 de marzo al 4 de abril, Edita Szabóová, gerenta general de Mary Kay República Checa y Eslovaquia, compartió comentarios en la Conferencia del Día de la Igualdad de Pagos (Equal Pay Day) donde destacó la importancia de “las mujeres que apoyan a las mujeres” y destacó el trabajo de Mary Kay en la promoción de mujeres emprendedores a través de formación, liderazgo y orientación. “Cuando las mujeres se unen, podemos lograr cosas extraordinarias en beneficio de las mujeres y de la humanidad en general. Porque sabemos que si levantamos a uno, levantamos a todos. En esencia, Mary Kay desarrolla y capacita a emprendedoras que, a su vez, pueden construir sus propias empresas y escribir sus propias historias y legado para sus hijas”, mencionó Szabóová.

El 15 y 16 de junio de 2021, en la Cumbre de líderes del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, Gibbins habló en la sesión del escenario principal: “Mujeres en sostenibilidad: cómo innovar en un mundo de hombres” abogando por las mujeres emprendedoras como modelos a seguir necesarias para la economía y la sociedad. También hizo hincapié en la misión crítica de Women’s Entrepreneurship Accelerator iniciado por Mary Kay, junto con 5 agencias asociadas de la ONU: ONU Mujeres, Pacto Mundial de las Naciones Unidas, Centro de Comercio Internacional, Organización Internacional del Trabajo y Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (UN Development Programme). Accelerator se ha comprometido a educar y empoderar a 5 millones de mujeres emprendedoras durante los próximos 10 años. “el espíritu empresarial de las mujeres jugará un papel clave en la recuperación exitosa después de la pandemia. Es por eso por lo que la misión de Women’s Entrepreneurship Accelerator es tan oportuna. Y es por eso que las mujeres emprendedoras necesitan un marco de esta magnitud”, afirmó Gibbins. La Cumbre anual convocó a prácticamente más de 25 000 líderes de empresas, gobiernos, la ONU y la sociedad civil para evaluar el estado del progreso e impulsar la acción colectiva para aliviar la crisis climática, la pandemia mundial, las disparidades económicas y las desigualdades sociales.

El 6 de julio, en Ekaterinburg, Mary Kay participó de la Feria de Comercio Internacional e Industrial INNOPROM-2021, la principal plataforma industrial, comercial y de exportación de Rusia. Como oradora invitada en un panel organizado por ONU Mujeres titulado: “Programas de ONU Mujeres para la promoción y el desarrollo del espíritu empresarial basado en el género”, Mary Kay destacó la importancia fundamental de las estrategias de adquisiciones con perspectiva de género y enfatizó que la pandemia también brinda una oportunidad única para avanzar en la acción y apoyar las empresas de mujeres en todo el mundo.

