Mary Kay Inc. Nombra a Dr. Lucy Gildea como directora científica y de marca

Gildea y su equipo interfuncional de nuevos diseños llevarán adelante un nuevo modelo operativo para potenciar la marca global y la ciencia de Mary Kay, con un enfoque en el crecimiento y la lealtad de clientes en más de 40 mercados. En sus funciones expandidas, Gildea dará forma a una potente identidad de marca, imagen y estrategia coherente a través de todas las plataformas y geografías con el apoyo de un impactante catálogo de productos que aborda las crecientes necesidades de los consumidores. Junto con su equipo, Gildea activará la marca a través de estrategias de participación con las cuales podrá aprovechar el poder de la próxima generación de empresarios y narrativas de marca armoniosas para capturar los corazones y las mentes de los consumidores.

" Con su experiencia en innovación en ciencia y belleza, y su enfoque centrado en el cliente, Lucy liderará un capítulo estratégico en nuestra transformación hacia el futuro. La nueva organización de Marca Global y Ciencia contribuirá a nuestro éxito mutuo al habilitar que nuestros Asesores de Belleza Independientes puedan compartir una experiencia de marca transformadora con sus clientes y prosperen como asesores personales de belleza, lo que fortalecerá la propuesta de valor única de la venta directa", comentó Ryan Rogers, CEO de Mary Kay y nieto de Mary Kay Ash.

Desde que se sumó a Mary Kay en 2017, Gildea se ha enfocado en modernizar y mejorar la competitividad de la compañía a través de innovación de productos y al mejorar la eficacia organizativa. Gildea estuvo 15 años en Procter & Gamble trabajando principalmente en tecnología de belleza y en desarrollo de productos de belleza/piel. También tuvo varias posiciones senior entre las que se incluyen liderar equipos de desarrollo para upstream technology y ciencias de la medición en industrias de sanidad, belleza y cuidado personal. Durante su mandato en P&G, Gildea vivió en Singapur, lo que avanzó su experiencia con mercados internacionales.

" Mary Kay fue fundada sobre el sueño de enriquecer las vidas de las mujeres con un catálogo de productos basados en la ciencia. Confío en que integrar la marca con la ciencia es la fórmula ganadora para satisfacer las necesidades de los consumidores en el mundo y para seguir trabajando en nuestro continuo éxito. Espero poder maximizar la sinergia entre nuestros equipos para captivar a nuestros Asesores de Belleza Independientes e invitar a una nueva generación de consumidores a que se enamoren de nuestra marca", expresó Dr. Lucy Gildea, directora científica y de marca de Mary Kay.

Gildea obtuvo un Ph.D. en biología celular y molecular, inmunología y enfermedades infecciosas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cincinnati y una beca de investigación postdoctoral en inmunología en un nombramiento conjunto con el Hospital de Niños de Cincinnati y el Departamento de Inmunología de la Universidad de Cincinnati. Además, tiene un título de bachiller de ciencia en biología del Georgetown College en Georgetown, Kentucky.

Gildea es una apasionada defensora de STEM para mujeres y niñas. Se desempeña como Miembro del Consejo en la fundación Baylor Scott & White Dallas Foundation y como Consejera en el centro de tratamiento de cancer Baylor Scott & White Charles A. Sammons Cancer Center.

Este nombramiento de dirigente por Ryan Rogers honra el legado de Mary Kay Ash de empoderar a las mujeres. En Mary Kay, las mujeres componen un 63 % del equipo de investigación y desarrollo, 54 % del equipo ejecutivo y 63 % de la fuerza de trabajo mundial.1 .

Sabías que:

En 2023 y nuevamente en 2024, Mary Kay fue nombrada la marca de Venta Directa núm. 1 de cosméticos para el cuidado de la piel y de color en el mundo por Euromonitor International 2 .

. Mary Kay tiene más de 1.600 patentes de productos, tecnologías y diseños de packaging en su catálogo global3 .

