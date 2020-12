Mary Kay Inc. amplía su alianza con The Nature Conservancy para proteger las vías fluviales en todo el mundo

DALLAS–(BUSINESS WIRE)–El año pasado, Mary Kay Inc., líder internacional en responsabilidad corporativa y social, anunció que la empresa se había asociado con The Nature Conservancy para proteger las pesquerías de Texas y el Golfo de México. Mary Kay se enorgullece en anunciar que ha ampliado esa asociación con The Nature Conservancy para ayudar a las vías fluviales y las especies autóctonas de todo el mundo.





“Toda la vida en la Tierra comenzó y depende de nuestros océanos”, afirma Deborah Gibbins, directora de operaciones de Mary Kay. “El agua es el recurso más valioso de nuestro planeta, y es esencial que hagamos nuestra parte para protegerla. Cuando comenzamos a ampliar nuestra asociación con The Nature Conservancy el año pasado, nos centramos en las vías fluviales que rodean nuestro estado natal de Texas. Pero somos una empresa global y sabíamos que la necesidad de ayuda se extendía mucho más allá del Golfo de México. Estamos encantados de avanzar en la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad en todo el mundo”, añade.

Fundada en 1951, The Nature Conservancy es la organización conservacionista líder que trabaja alrededor del mundo para proteger las tierras y aguas ecológicamente importantes para la naturaleza y las personas. Las prácticas de The Nature Conservancy tienen sus raíces en la ciencia y están impulsadas por soluciones pragmáticas a las amenazas para la conservación más apremiantes a la mayor escala posible.

Los programas de conservación son tan vastos y diversos como la vida oceánica que están diseñados para proteger. Más allá del programa de las pesquerías de Texas, Mary Kay también apoyará a The Nature Conservancy a través de los siguientes programas:

Australia: En el norte de Australia, Mary Kay se asociará con las comunidades indígenas para aumentar el papel de las mujeres en la conservación, incluido el refinamiento del desarrollo espacial saludable basado en la comunidad, trabajar con socios gubernamentales y no gubernamentales para escalar la adopción de herramientas de conservación y estableciendo un campamento femenino en Fish River Station, una propiedad de unas 180.000 hectáreas en el Territorio del Norte.

Nueva Zelanda: En Nueva Zelanda, Mary Kay y The Nature Conservancy se involucrarán con los pueblos indígenas dentro de la acuicultura sostenible, Incluido el apoyo a la implementación de actividades restaurativas en el Golfo Hauraki de Auckland para restaurar las poblaciones de mariscos silvestres y lanzar un fondo de desafío para alentar un mayor apoyo filantrópico para la restauración de la vida silvestre.

México: En México, Mary Kay y The Nature Conservancy se asociarán en el Fondo de Agua de Monterrey, que mejorará las cuencas hidrográficas y apoyará a las mujeres del área. Estas mejoras incluyen sistemas de riego, un estudio de sustrato y la diversificación de la producción de plantas.

China: En China, Mary Kay y The Nature Conservancy trabajarán para proteger las cabeceras de cuenca rurales para asegurar agua potable para millones de personas en todo el país. Para el año 2021, el equipo demostrará cinco proyectos de producción de cabeceras de cuenca en Zhejiang, Fujian, Guangdong y en otra provincia.

Océano general: La asociación también mitigará la contaminación plástica en las pesquerías de atún de la región indopacífica. Conjuntamente, trabajarán con investigadores líderes en plásticos para identificar las pesquerías que son las que más contribuyen a la contaminación del océano, con el fin de que programas piloto de alto impacto se implementen para mitigar la contaminación y limpiar nuestros mares.

Islas Salomón: En las Islas Salomón, la asociación protegerá a las tortugas a través de un ecoturismo del Océano Pacífico Sur liderado por mujeres. La contribución de Mary Kay ayudará a crear una empresa de ecoturismo viable y administrada localmente en las Islas Arnavon que fortalezca la conservación de las tortugas y proporcione retornos financieros equitativos y sostenibles a las comunidades que estén mejor posicionadas para proteger a las especies en peligro de extinción.

Colombia: A través del Fondo de Agua de Bogotá, la asociación mejorará la seguridad del agua para millones de personas en Colombia.

Canadá: En Canadá, Mary Kay y The Nature Conservancy fortalecerán a los guardianes indígenas apoyando a los líderes comunitarios actuales y futuros en los territorios tradicionales. Esta es una inversión en un futuro saludable para estas comunidades, sus tierras y aguas para las generaciones futuras.

Europa: En el Reino Unido y en Alemania, la asociación trabajará para proteger la biodiversidad y los recursos marinos a medida que introducen la ostra europea originaria. En España, la asociación trabajará para crear un fondo del agua; el país actualmente enfrenta algunos de los peores desafíos en términos de escasez y calidad del agua.

“La sostenibilidad ha sido el núcleo de nuestra empresa desde su creación en 1963 y Mary Kay ha realizado grandes progresos en las últimas décadas en la contribución a la preservación de los preciosos recursos naturales en todo el mundo”, señala Elke Kopp, directora general de Mary Kay para Alemania, Suiza y los Países Bajos. “El desarrollo económico, la contaminación industrial, la urbanización y la agricultura intensiva han ejercido una presión cada vez mayor sobre los recursos hídricos en Europa. Por lo tanto, es una asociación orgánica para que colaboremos con The Nature Conservancy para restablecer los arrecifes de ostras en el Mar del Norte y más allá”, añade.

“Estamos muy entusiasmados por apoyar la restauración de la ostra nativa europea en el Reino Unido con la experiencia de The Nature Conservancy”, coincide Carolyn Passey, directora general de Mary Kay Reino Unido e Irlanda. “En Mary Kay creemos en devolver a la comunidad y en crear un futuro sostenible para las generaciones venideras. Esta importante iniciativa ayudará a crear poblaciones autosuficientes de ostras nativas que ayudarán a proporcionar servicios de ecosistemas, pesquerías sostenibles y una mayor biodiversidad”, añade.

“En Mary Kay, nos sentimos honrados de asociarnos con organizaciones como The Nature Conservancy, cuya misión es preservar los recursos más preciados de la Tierra”, declara Gema Aznar, directora general de Mary Kay España. “El agua siempre ha sido un tema delicado en España, y será solo cuestión de años que la situación complique. Como líderes medioambientales, esperamos formar parte del cambio positivo contribuyendo al lanzamiento de un fondo para el agua que ayude a perfilar políticas que consideren soluciones sostenibles y movilicen una inversión muy necesaria”, señala.

“Necesitamos océanos saludables y diversos para pescar, trabajar y divertirnos”, comenta Lily Verdone, directora de agua dulce y marina de The Nature Conservancy. “Sin embargo, proteger los océanos consiste en más que solo proteger nuestro planeta: los océanos añaden 1,5 billones de USD a la economía global cada año. Mary Kay trabajó durante mucho tiempo para generar un impacto en el cambio que sostendrá la tierra para las generaciones venideras, por lo que se trata de una socia natural y bienvenida para The Nature Conservancy. Ya habíamos sido testigos de un cambio tan impactante en Texas, y estamos encantados de ver lo que sus contribuciones nos ayudarán a lograr en las comunidades alrededor del mundo”.

Mary Kay también patrocinó el congreso EarthxOcean, un evento de transmisión en directo que reunió a expertos, investigadores y conservadores en una transmisión en directo para tratar temas como la Iniciativa de Alta Mar, la restauración de arrecifes de coral, las soluciones para el plástico en el océano y para una pesquería sostenible.

Acerca de Mary Kay

Mary Kay Ash, una de las pioneras en atravesar las barreras laborales para las mujeres, fundó su empresa de belleza hace más de 57 años con tres objetivos: ofrecer oportunidades gratificantes para las mujeres, crear productos irresistibles y hacer del mundo un lugar mejor. Ese sueño se convirtió en una empresa de miles de millones de dólares que cuenta con un equipo de ventas formado por millones de miembros independientes en casi 40 países. Mary Kay se dedica a investigar la ciencia detrás de la belleza y a crear productos para el cuidado de la piel, cosméticos de color y suplementos nutricionales de vanguardia. Mary Kay se compromete a empoderar a las mujeres y a sus familias al asociarse con organizaciones de todo el mundo, enfocarse en apoyar la investigación del cáncer, proteger a supervivientes de violencia doméstica, embellecer nuestras comunidades y alentar a los más pequeños a seguir sus sueños. La visión original de Mary Kay Ash sigue dando esplendor con cada barra de labios.

Acerca de The Nature Conservancy

The Nature Conservancy es una organización mundial dedicada a la conservación de las tierras y aguas de las que depende toda forma de vida. Con la ciencia como guía, creamos soluciones innovadoras en tierra para enfrentar los desafíos más difíciles del mundo de modo que la naturaleza y las personas puedan prosperar en forma conjunta. Estamos abordando el cambio climático mediante la conservación de tierras, aguas y océanos a una escala sin precedentes, y ayudando a hacer que las ciudades sean más sustentables. Al trabajar en más de 79 países, empleamos un enfoque de colaboración que involucra comunidades locales, gobiernos, el sector privado y otros socios. Para conocer más, visite www.nature.org o siga a @nature_press en Twitter.

