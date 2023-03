Mary Kay en la Ocean Summit 2023 organizada por Economist Impact destaca la importancia del liderazgo de las mujeres y la participación del sector privado en materia de conservación

DALLAS–(BUSINESS WIRE)–Mary Kay Inc., promotora mundial de la sostenibilidad corporativa y signataria del los Principios para un océano sostenible en el marco del Pacto Mundial de la ONU, continúa desempeñando un papel de relevancia en lo que se refiere la conservación de los océanos. En febrero, la marca de belleza presentó una plataforma innovadora y fácil de usar que ofrece pautas valiosas, herramientas para el apoyo de decisiones y conocimientos prácticos para los profesionales en el ámbito marítimo. Tras el anuncio, Mary Kay, participó recientemente en la décima edición de la Cumbre Mundial de los Océanos y Exposición 2023, celebrada en Lisboa, Portugal, organizada por Economist Impact.





La Cumbre Mundial de los Océanos, también conocida como la World Ocean Summit, es un evento mundial anual que reúne a la más amplia muestra representativa de la comunidad oceánica, desde empresas y finanzas hasta gobiernos, legisladores nacionales e internacionales, la sociedad civil y el mundo académico. Más de 1500 asistentes, provenientes de más de 100 países, asistieron a la cumbre de tres días, donde 188 oradores abordaron algunos de los desafíos más apremiantes que enfrenta el océano, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.

Sandra Silva, gerenta general de Mary Kay Portugal, fue una de las distinguidas panelistas en el debate titulado “ Putting Coral Reef Restoration at the Heart of Ocean Conservation Action” (La restauración de los arrecifes de coral en el centro de las acciones por la conservación oceánica) que se llevó a cabo en la Cumbre, junto a otros oradores destacados, entre ellos, Yabanex Batista del Fondo Mundial para los Arrecifes de Coral (Naciones Unidas), Tom Moore de la Universidad de Ciencia y Tecnología King Abdullah (Arabia Saudita) y Deborah Brosnan de Deborah Brosnan & Associates.

Silva hizo hincapié en la importancia de la conservación de los océanos y afirmó: “ El océano es vital para el sustento de miles de millones de personas. Todos tenemos un papel que desempeñar en la conservación de los océanos y una economía oceánica sostenible. Mary Kay apoya el empoderamiento de las mujeres en todas las facetas de la vida y de los negocios, incluida la salud de nuestro planeta”.

Martin Koehring, presidente de la World Ocean Initiative, de Economist Impact, señaló: “ Es primordial sostener el ímpetu sobre las acciones por los océanos, incluyendo a través de publicaciones. Este año, la cumbre fomentó el progreso con la presentación de sesiones intersectoriales para aprovechar las sinergias e impulsar la participación intersectorial. La participación de Mary Kay en la Cumbre Mundial de los Océanos y Exposición 2023 demuestra su compromiso continuo con la conservación de los océanos, así como su dedicación para crear un futuro sostenible para todos”.

La World Ocean Initiative transforma el impulso y el ímpetu de la Cumbre Mundial de los Océanos para plasmarlo en un programa anual sobre los océanos que impulsa todas las capacidades de Economist Impact, junto al ingenio de un grupo de expertos con la creatividad de una marca de medios que fomenta la participación de una audiencia influyente a nivel mundial La World Ocean Initiative tiene como meta visibilizar, motivar y cultivar una mejor colaboración entre empresas, legisladores, inversionistas, científicos y ONG para buscar soluciones a los desafíos y oportunidades oceánicos más apremiantes.

Mary Kay, a través de su asociación con The Nature Conservancy durante más de 32 años, ha estado trabajando para crear más conciencia sobre la salud de los océanos y los arrecifes de coral. Uno de los proyectos clave que apoya Mary Kay es el llamado “Super Reefs”, que identifica, protege y hace crecer una red global de arrecifes de coral altamente resistentes que pueden sobrevivir en un océano que se calienta.

“ El equipo de Super Reefs convoca a gobiernos y comunidades de arrecifes con expertos en ciencia, conservación y gestión del océano de la Institución Oceanográfica Woods Hole, la Universidad de Stanford y The Nature Conservancy, junto con el apoyo del sector privado de Mary Kay en este momento crítico de la historia de los arrecifes de coral”, dijo la Dra. Elizabeth McLeod de The Nature Conservancy.

Haga clic aquí para ver el panel de debate “ Putting Coral Reef Restoration At The Heart Of Ocean Conservation Action”

¿SABÍA QUE…?

El CEO Water Mandate es una iniciativa del Pacto Mundial de las Naciones Unidas que moviliza a los líderes empresariales en torno a los temas del agua, el saneamiento y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. (Mary Kay es signataria y se unió en febrero de 2021).

Los Principios para un océano sostenible, elaborados en consulta con más de 300 partes interesadas, ofrecen un marco para las prácticas comerciales responsables en todos los sectores y geografías. Se basan en los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, y los complementan, en relación a los derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente y la anticorrupción. (Mary Kay es signataria y se unió en febrero de 2021).

El océano tiene un papel clave que desempeñar en la transición a una economía de cero emisiones netas, resiliente y equitativa, así como en el cumplimiento de toda la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La comunidad empresarial de todo el mundo tiene la responsabilidad compartida de tomar las medidas necesarias para garantizar un océano saludable. (Mary Kay es miembro y se unió en agosto de 2022).

ACERCA DE MARY KAY

Mary Kay Ash, una de las primeras personas en romper el “techo de cristal”, fundó su compañía de belleza de ensueño en 1963 con un objetivo: enriquecer las vidas de las mujeres. Ese sueño floreció para convertirse en una compañía de miles de millones de dólares que cuenta con millones de personas que conforman su fuerza de ventas independiente en casi 35 países. Como compañía de desarrollo de espíritu emprendedor, Mary Kay tiene el compromiso de empoderar a las mujeres mediante la educación, la mentoría, la defensa, el trabajo en redes y la innovación. Mary Kay se dedica a invertir en la ciencia detrás de la belleza y a fabricar productos de vanguardia para el cuidado de la piel, maquillajes, suplementos nutricionales y fragancias. Mary Kay cree en la importancia de enriquecer las vidas hoy para lograr un mañana sostenible, y se asocia con organizaciones de todo el mundo enfocadas en promover la excelencia comercial, apoya la investigación sobre el cáncer, promueve la igualdad de género, protege a las sobrevivientes de abuso doméstico, embellece nuestras comunidades y alienta a los niños a perseguir sus sueños. Encuentre más información en marykayglobal.com, encuéntrenos en Facebook, Instagram y LinkedIn, o síganos en Twitter.

Acerca de The Nature Conservancy

The Nature Conservancy es una organización ambiental global dedicada a la conservación de las tierras y aguas de las cuales depende la vida. Guiados por la ciencia, creamos soluciones innovadoras y prácticas a los desafíos más urgentes de nuestro planeta para que la naturaleza y las personas puedan prosperar juntas. Abordamos el cambio climático, conservamos la tierra, el agua y los océanos en una escala sin precedentes, proporcionamos alimentos y agua de manera sostenible y contribuimos a mejorar la sostenibilidad de las ciudades. Trabajamos en 79 países y territorios, utilizamos una estrategia colaborativa en la que participan las comunidades locales, los gobiernos, el sector privado y otros socios. Para más información, visite www.nature.org o síganos en @nature_press en Twitter.

Acerca de la World Ocean Initiative

La World Ocean Initiative de Economist Impact apoya el desarrollo de la economía oceánica mediante el abordaje de los desafíos más apremiantes a los que se enfrentan nuestros océanos: el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación. Todos los años, en nuestra Cumbre Mundial de los Océanos insignia, somos la fuente de inspiración de pensamientos audaces, hacemos posibles nuevas alianzas y exploramos las acciones más efectivas para un planeta azul sano. Encuentre más información en impact.economist.com/ocean.

