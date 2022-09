Mary Kay desafía a la juventud mundial a trabajar en pos del ODS 14: La vida bajo el agua en el tercer desafío anual de la Serie Mundial de Innovación de la Red para la Enseñanza del Emprendimiento

Este concurso mundial reconoce el espíritu empresarial de los jóvenes y el poder del pensamiento innovador

DALLAS–(BUSINESS WIRE)–Mary Kay Inc., empresa líder en la promoción del empoderamiento de la mujer y el espíritu empresarial, anuncia su tercer desafío anual de la Serie Mundial de Innovación (WSI) en colaboración con la Red para la Enseñanza del Espíritu Empresarial (NFTE). La competencia mundial invita a los jóvenes de 13 a 24 años a poner a prueba sus habilidades de pensamiento crítico y a participar en la solución de algunos de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad hoy en día para avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS).





El desafío Serie Mundial de Innovación de Mary Kay comienza el 15 de septiembre junto con el Día Mundial de la Limpieza. El desafío de Mary Kay anima a los jóvenes emprendedores a presentar soluciones innovadoras para abordar el ODS 14 de la ONU: La vida bajo el agua. En concreto, los estudiantes se enfrentan al desafío de tener que diseñar una solución que promueva la conservación y/o protección de los ecosistemas marinos y las comunidades costeras del mundo.

“Toda la vida en el planeta Tierra comenzó en nuestros océanos y depende de ellos. El agua es el recurso más valioso de nuestro planeta y es fundamental no solo respetarlo, sino también hacer nuestra parte para protegerla”, afirmó Deborah Gibbins, Directora de Operaciones de Mary Kay Inc. “La próxima generación de pensadores y líderes globales ya está trabajando en estas áreas cruciales que nos preocupan a todos y encabezando los esfuerzos de conservación. Nos entusiasma ver cómo la juventud del mundo puede ayudar a avanzar en la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad a nivel mundial”.

En su primer año de asociación con la Serie Mundial de Innovación de la NFTE en 2020, Mary Kay patrocinó un desafío de la WSI para el ODS 12 de la ONU: Consumo y Producción Responsables. Se animó a los jóvenes emprendedores a diseñar un producto, servicio o iniciativa que promoviera la reutilización o el suprarreciclaje de los textiles. En 2021, Mary Kay patrocinó su segundo desafío de WSI para trabajar en pos del ODS 5 de la ONU: Igualdad de género. Los estudiantes tenían la tarea de desarrollar programas para promover la igualdad en el lugar de trabajo y garantizar la igualdad en el acceso a las oportunidades económicas para las mujeres y las niñas.

“El Desafío Global para la Conservación de los Océanos de Mary Kay desafía a nuestros jóvenes concursantes de WSI a pensar en grande sobre la calidad del agua”, explicó el Dr. J.D. LaRock, Presidente y gerente general de NFTE. “En las aulas, los estudiantes aprenden que el agua es fundamental para un ecosistema saludable. Sin embargo, a través de experiencias como la de WSI, se capacitan para mantener ese recurso. Pueden idear formas de cuidar la vida marina, proteger los océanos, asegurar el acceso asequible al agua potable, cuidar los recursos hídricos de la contaminación, hacer frente al consumo excesivo o ayudar a preservar nuestro ecosistema para las generaciones venideras. Realmente es algo muy potente”.

La NFTE es una organización educativa mundial sin fines de lucro que trabaja para acercar el espíritu empresarial a las comunidades de bajos ingresos. Desde su fundación hace más de 35 años, la NFTE ha capacitado a miles de profesores y ha educado a más de un millón de jóvenes en todo el mundo. Cada otoño, la NFTE lanza un nuevo conjunto de desafíos para el concurso de WSI e invita a patrocinadores corporativos a abordar los ODS de la ONU. La Serie Mundial de Innovación de la NFTE de 2022 está presentada por la Fundación Citi y cuenta con retos patrocinados por Mary Kay Inc, MetLife Foundation, Mastercard, Bank of the West, Link, Maxar, Ernst & Young, LLP (EY), ServiceNow y Zuora. Los tres primeros ganadores se anunciarán a principios de 2023.

Para más información sobre la Serie Mundial de Innovación y todos los desafíos, visite https://innovation.nfte.com/.

